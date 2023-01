Plazas comerciales no deben subir tarifas de estacionamiento

Es injustificado el incremento a las tarifas de estacionamientos de plazas comerciales, donde además, en algunos casos, se colocan “arañas” a los vehículos por diversos motivos, por lo que las autoridades municipales deben intervenir además de que el Congreso del Estado promoverá mesas de trabajo con los responsables de las plazas.

La diputada Lidia Nayeli Vargas Hernández señaló que, además, no han cumplido la ley que los obliga a colocar anuncios donde comuniquen a los usuarios que cuentan con un seguro contra robos, entre otras medidas que deben conocer los clientes ante cualquier eventualidad que se presente.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Luego de que se reportara incremento en las tarifas de estacionamiento en Plaza san Luis, Plaza Citadella y otras de San Luis y Soledad, la legisladora dijo que es injustificable y las autoridades algo tienen que hacer para proteger a los clientes que acuden a esos lugares y son obligados a realizar el desembolso.

Recordó que fue una impulsora de la iniciativa para que los estacionamientos contrataran seguros que cubrieran daños a terceros, “pero no se aprobó como lo habíamos propuestos; el seguro contra robos siempre ha existido, pero no se colocan carteles donde se informe a los usuarios y a la fecha se sigue sin cumplir esa medida”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“En Plaza Sendero es donde mas robos se cometen, no solo en vehículos sino de bicicletas, motocicletas, pero en El Dorado hasta ‘arañas’ le ponen a vehículos mal estacionados y eso no es correcto, no tienen la facultad para hacerlo porque el usuario está pagando por un servicio”.

Vargas Hernández recordó que “cuando nos reunimos con gerentes de plazas comerciales para revisar la iniciativa de que se les obligara a contratar un seguro de daños a terceros, hubo uno que me dijo que en ese caso, mejor no cobraban estacionamiento y les dije que eso querían los usuarios, que no cobraran y cada quien acudiría bajo su propio riesgo”.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

“No hay justificación alguna para que cobren más, los usuarios deben acudir a las autoridades municipales correspondientes y quejarse; nosotros vamos a generar mesas de trabajo con los gerentes de las plazas y saber qué está pasando, por qué aumentaron tan desproporcionadamente las tarifas”, puntualizó.