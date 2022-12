Ferevilla 2022 concluyó con éxito con más de 60 mil asistentes

La Feria Regional de Villa de Reyes (Ferevilla 2022) concluyó con éxito, ya que durante los ocho días que se llevó a cabo con la presentación de diversos grupos en el Teatro del Pueblo reunió a más de 60 mil asistentes, muchos de ellos provenientes de diversos municipios colindantes y hasta de Veracruz que acudieron a escuchar a sus cantantes favoritos.

En este último día de la Ferevilla, El Poder del Norte cerró con broche de oro esta edición 2022, al interpretar sus éxitos como: A ella, Ni que valieras tanto, Para que me engaño, Pero me perdonas, Maldito orgullo, entre otras más, quienes pusieron a bailar a todos los asistentes que esperaban escucharlos, al ser una banda norteña con un gran número de seguidores y quienes desde hace cuatro años no visitaban Villa de Reyes y previo a su aniversario número 30 que celebrarán en su natal Monterrey, Nuevo León.

Cortesía | Villa de Reyes

Bajo el liderazgo de Arturo Buenrostro, cantaron y hasta complacieron a una pequeña fiel seguidora que invitaron al escenario a cantar y convivir con los integrantes, y una vez concluido su concierto, se tomaron fotos del recuerdo con varios de sus seguidores.

Durante los ocho días que duró la Ferevilla 2022, el comercio local que se instaló en esta feria, fueron beneficiados con una derrama económica incalculable, por el gran número de visitantes que se tuvieron durante estos días.

Cortesía | Villa de Reyes

El presidente municipal de Villa de Reyes, Daniel Lagunas López agradeció la participación de todos los que se dieron cita en esta fiesta de las y los villarreyenses, ya que es una feria que se realiza año con año y en la que se tiene un gran número de paisanos que regresan a pasar estas fiestas con sus familias.