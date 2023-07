Pirotecnia, el arte de iluminar el cielo, se debe de realizar bajo ciertos estándares

La pirotecnia es el arte de iluminar el cielo, un trabajo que se debe de realizar bajo ciertos estándares, cumpliendo con permisos para su manejo, útiles para garantizar que no haya accidentes que afecten a terceros, que lleva alegría a la gente cuando hay una festividad como la celebración del santo patrono de la iglesia, una boda, unos XV años o un bautizo, pero que durante los últimos años ha sido satanizada debido a su mal uso y eso ha generado una baja en las ventas, un tema al que se sumó el Covid-19.

Así menciona Eduardo Morales Santillán quien actualmente es Secretario de la Unión de Pirotécnicos de San Luis Potosí, una organización que dijo están formando con la finalidad de trabajar de la mano con autoridades y en regla, pero sobre todo como una manera de contribuir para conservar el patrimonio cultural que representa la pirotecnia para el estado.

Cortesía Eduardo Morales Santillán Secretario de la Unión de Pirotécnicos de San Luis Potosí

Desde hace 45 años se dedica a este oficio, con el cual fabrica pirotecnia de la grande, esa espectacular que la gente busca para las fiestas, en las iglesias, la cual le lleva aproximadamente ocho días preparar con base en formulas para definir el tipo de pirotecnia y sus colores, además de armar y montar en el lugar donde fue solicitado, en donde las piezas mas pequeñas que se manejan son los famosos “toritos” que ahora se hacen solo de luz y que al igual que al resto dispositivos, son manejados por personal especializado, precisamente para evitar accidentes.

“La pirotecnia es el arte de iluminar el cielo, de llevar luz a la gente, es un trabajo que es un patrimonio cultural que nos permite el sustento, sin embargo también la satanizan, sobre todo en el mes de diciembre que es cuando hay mas accidentes, ya que estos suceden con personas que no están adentradas al oficio, que tienen un uso inadecuado, no saben las medidas de seguridad correspondientes y es ahí donde surgen accidentes, como fabricantes salimos afectos, porque en San Luis Potosí no se hacen cuetes pequeños, las familias que vivimos que somos alrededor de 25, trabajamos la pirotecnia grande, no cuetitos” dijo a El Sol de San Luis.

Refiriendo que incluso para trabajar se debe de cumplir con ciertos requisitos, como contar con los permisos correspondientes tanto de la Secretaria de la Defensa Nacional, como de Protección Civil, tanto municipal, como estatal y federal, además de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, esta ultima para el traslado.

Sobre el lugar de elaboración de sus creaciones indicó que se deben de tener lugares adecuados, como trabajar en un lugar alejado de zonas habitaciones para evitar riesgos en la población, con distancias determinadas entre cuarto y cuarto, que deben albergar espacios dedicados a almacenar la materia prima, un taller de elaboración, una caseta de vigilancia, entre otras cosas, tener a la mano el equipo como extintores, arena, agua, botiquín de primeros auxilio, para atender cualquier contingencia.

Además de tener vías de auxilio donde tanto el personal que trabaja haciendo pirotecnia, como cuerpos de emergencia puedan trasladarte rápido, es decir no debe haber cosas que entorpezcan el tránsito, es decir rutas de evacuación adecuadas.

Morales Santillán indicó que como gente dedicada a la pirotecnia, están en contra de su mal uso y quieren trabajar de la mano de autoridad para temas como la capacitación, que dijo no debe ser únicamente de temas como primeros auxilios, sino de un manejo adecuado, con la finalidad de que la pirotecnia no desaparezca.