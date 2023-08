Pipas de Interapas son rastreadas con GPS: Alcalde

El alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, subestimó las quejas de usuarios que aseguran que las pipas del organismo operador de agua y alcantarillado, Interapas, no acuden a sus calles o colonias, al señalar que todas las unidades cuentan con un sistema de localización, y se conoce el trayecto que realizan.

Diariamente, una vez que comenzó la crisis hídrica originada por la suspensión del servicio del acueducto de El Realito, los camiones cisterna realizan un recorrido programado en diferentes colonias.

El programa se difunde oportunamente a través de redes sociales, y se trabaja en dos horarios: Matutino de 08:00 a 14:00 horas y Vespertino de 16:00 a 22:00 horas; en ocasiones.

Galindo Ceballos resaltó que ninguna colonia afectada quedó fuera del programa de reparto de agua, y que el paso de la pipa se vigila a través de GPS; así, se sabe a cuales calles acude y la hora; además, llevan un registro del número de vecinos que se están atendiendo.

Destacó que todo ello está respaldado con registros, incluyendo el volumen de agua solicitado. “Hay quienes abastecen con mil o hasta tres mil litros; nuestro estándar es de dos mil litros por familia”, detalló.

El Presidente Municipal estimó que algunas de los reclamos por no abasto pudieran ser usuarios que no estaban en sus domicilios al momento en que pasó la pipa; dijo que una de las señales más significativas de que el agua ha llegado a los usuarios afectados es que no existe una crisis social por el tema.

Cabe recordar que desde la salida de funciones de El Realito, el Interapas y el Ayuntamiento capitalino ha entregado más de 716 millones de litros de agua por medio de pipa a las colonias afectadas, en el marco del Plan Emergente de Agua.

Además, se han recuperado 176 litros por segundo para la red con la reparación de 5,768 fugas y la rehabilitación de 32 pozos, siete rebombeos y dos plantas tratadoras.