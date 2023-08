Propone diputada reactivar programa "Cuenta Nueva y Borrón" del Interapas

La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas realizó un punto de acuerdo para que las y los legisladores pongan a consideración del Pleno que el Director General del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro (Interapas), Antonio Lugo, vuelva a reactivar el programa de "Cuenta Nueva y Borrón".

Esto luego de las constantes peticiones que ha realizado la ciudadanía, de la que dijo, se encuentra desesperada por que por ahora no existen programas que ayuden a subsanar las cuentas de los usuarios deudores, quienes además no reciben el servicio de manera continua.

"Estamos buscando que se reactive el programa “Cuenta Nueva y Borrón”, y verifique y gestione las medidas necesarias que faciliten los trámites para el pago de los usuarios morosos; y esa pues la intención de su servidora, precisamente fue meter este punto de acuerdo, pues debido a la falta de agua que hay aquí en San Luis Potosí ", explicó.

Aunado a esto Aradillas Aradillas apuntó que ella no considera como un problema el que el Interapas vuelva a realizar programas de descuento a los usuarios morosos y más para aquellos a los que les sigue llegando su recibo de agua, sin tener el servicio de abastecimiento.

Local Siguen agresiones a personal de interapas; hay denuncias "No necesitamos tener crisis de agua para saber que existen muchísimas colonias a las que siempre les falta, yo no veo ningún programa de parte de Interapas que condone o haga algún tipo de descuento para los usuarios y el recibo sigue llegando. Me preocupa mucho la gente que se acerca a mucho a su servidora a para pedir precisamente un descuento del agua, un "borrón y cuenta nueva" o cualquier otro tipo de programa que los beneficie económicamente y sobre todo ahorita que no tienen agua en sus casas", dijo.

En este sentido la diputada señaló desconocer el por qué para este año 2023, el Congreso del Estado desechó la aplicación del programa "Cuenta Nueva y Borrón" el cual tiene disposiciones diferentes al programa "Borrón y cuenta nueva" que se aplicó en anteriores administraciones, no obstante dijo que por ello era necesario poner este tema sobre la mesa y buscar así el beneficio de los usuarios.

"Yo no estoy en la Comisión del Agua, sin embargo, la intención, es meter este punto de acuerdo para beneficiar a la gente de mi distrito que son a los que yo escucho, sobre todo y me interesa mucho que la Comisión del Agua del Congreso del Estado lo analice y si no en este ejercicio, que sean el próximo, pero que sí haya una condonación para los usuarios que no tiene agua", señaló.