Piden tarifa diferenciada en transporte público

Alrededor del 40% de los camiones de transporte urbano, no pasaron la Revista 2019, por lo que no se les debe permitir el alza a la tarifa, manifestó Michel Hernández Piña, vocero de la asociación Cambio por San Luis.

El activista indicó que de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, la tarifa de transporte público pudiera subir a 9.80 pesos durante la próxima semana, por lo que el cobro real sería de 10 pesos, pues incluso ahora que es de 9.50 pesos, hay choferes que ya cobran 10 pesos por falta de cambio y porque apenas el 1% de los usuarios conoce y utiliza las tarjetas de prepago.

Al respecto, recordó que si bien la ley establece que el aumento a la tarifa se aplica en automático de forma anual, también señala que sólo se realizará si el transporte público cumple con los estándares de calidad, lo cual la organización ya ha demostrado que no es así, “hemos demostrado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que cerca del 40% de las unidades no cumplieron el pase de revista anual”, por lo que no serían meritorios del alza a la tarifa.

Debido a ello, entregaron un escrito dirigido al gobernador del estado para solicitarle una reunión el lunes o martes de la próxima semana y ahí poder mostrarle el incumplimiento en materia de calidad en el transporte, para que no se le permita aumentar la tarifa a todos los concesionarios, pues recordó que hace unos años ya se había manejado una tarifa diferenciada.

También solicitarán la instalación de módulos para la expedición gratuita de tarjetas de prepago, con la cual el usuario pagaría 9 pesos en tarifa normal. Indicó que se agotará el diálogo para evitar el alza generalizada en la tarifa de transporte público, aunque tampoco descartó otras medidas por la vía legal y social en caso de tener una negativa del gobernador, como manifestaciones y toma de instalaciones.

Finalmente, Hernández Piña reprochó la postura del diputado Rolando Hervert, quien hace unos días aseguró que todos los camiones cumplen en cuanto a calidad, “se nota que no se ha subido al transporte público”, por lo que dijo que incluso se puede sospechar que el legislador ha recibido algo a cambio para apoyar el alza.