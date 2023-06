Piden al ayuntamiento de Santa María analice construcción de una gasolinera

En reunión de Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, se aprobó el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al ayuntamiento de Santa María del Río a que revisen, analicen y reconsideren la viabilidad técnica legal y de derechos humanos para la construcción de una estación de servicio, (gasolinera), en la calle de Zaragoza de esa población, haciendo prevalecer el interés público y el derecho humano de acceso al agua.

El diputado Edmundo Torrescano Medina, manifestó que se había enviado una invitación a la presidenta municipal de este municipio, Miriam Yolanda Martínez Trejo, a que asistiera a una reunión con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside; sin embargo, no se quiso recibir la invitación en las instalaciones del ayuntamiento.

“Era una invitación a una reunión de trabajo, para precisamente en ese ánimo, que el Congreso pudiera saber cuál es el problema, pero al no acudir, aprobamos este exhorto para pasarlo al pleno y de aprobarse, ojala podamos ir algunos diputados a entregarlo personalmente con el notificador oficial, y en caso de que no lo recibieran, hay un procedimiento administrativo por no recibir en horas y días hábiles”.

El legislador indicó que este Punto de Acuerdo ya fue aprobado previamente por la Comisión del Agua, por lo que con la aprobación de la Comisión de Puntos Constitucionales, pasará al pleno para su votación.

En el Punto de Acuerdo, se indica que según información en dichos predios, cercanos al jardín principal y según la tradición oral, se ubicaba un antiguo cementerio y posteriormente, fue la sede de quizá el primer horno de campechanas.

Agrega que esa construcción ha propiciado un impacto social, familiar, arquitectónico, de salud, e incluso ecológico, pues las maniobras con maquinaria pesada en el suelo y subsuelo han comprometido la seguridad estructural de las edificaciones circundantes de los vecinos, algunas de ellas con rasgos de la escasa arquitectura arabesca y principalmente, han secado decenas de los accesibles veneros o pozos que tiene cada domicilio donde por siglos las familias se han surtido directamente de agua.

Señala que los testimonios de los vecinos señalan que en la construcción de esa estación de servicio se ha drenado tal cantidad de agua que está en riesgo el riquísimo manto acuífero de la zona, ya que según la Comisión Nacional del Agua, “el agua subterránea del acuífero es apta para todos los usos, ya que las concentraciones de los diferentes iones no sobrepasan los límites máximos permisibles que establece la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994”.

Además, de que en el 2020 Santa María del Río obtuvo la denominación de “Pueblo Mágico”, siendo el cuarto municipio en obtener esta denominación, por lo que deben tomarse decisiones públicas responsables que propicien tal distinción, por lo que se debe cuidar la arquitectura, gastronomía, fomentar la artesanía, y los derechos humanos de la población, como es el derecho al agua.