Pide rector a estudiantes y maestros, alejarse de aspectos políticos

Alejandro Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, pide a los 40 mil estudiantes y maestros de su institución, no permitir la intromisión de intereses políticos dentro de la institución educativa.

Lo anterior tras ser cuestionado sobre la manifestación que emprendió el grupo Alpha en contra de su secretario particular, Jorge Mascareñas durante el fin de semana pasado, tras escuchar el discurso de la vicepresidenta Mariana López Ponce, sobre la discriminación a la que fue sujeta por parte de las autoridades de la máxima casa de estudios.

Señaló que no hubo discriminación ni misoginia y dijo respetar los comentarios de la vicepresidenta que fueron emitidos en pleno discurso oficial tras tomar protesta.

"En todas las personas, en todo mundo, hay política lo que debemos dejar ajeno los intereses de partido, la universidad es un ente político por supuesto todo mundo tenemos intereses, tenemos deseos de hacer algunas cosas, pero lo que debemos de evitar es que entre un grupo político o dos o tres a hacer campañas políticas partidistas dentro de la institución".

Por ahora no ha detectado que exista la participación de algún grupo o institución política, pero menciona que ese tipo de situaciones son históricas y tampoco son increíbles porque son muchas personas las que conviven en la institución; sin embargo menciona que se deben alejar de cualquier tinte político.

Se ha referido que tras señalar al rector Alejandro Zermeño, al secretario general, Federico Garza y al secretario particular Jorge Mascareñas, por discriminación; el grupo que apoya a Mariana López solicitó a la rectoría 126 mil pesos para la organización de una fiesta privada y el hecho de no recibir dicho recurso propició el discurso del que todos se percataron.

Por lo anterior fue cuestionado y mencionó que específicamente él no vio el documento, pero existe en el área de Transparencia y será ventilado "en mi oficina no llegó esa solicitud pero está en transparencia".

Aunque no tiene datos oficiales sobre la injerencia de algún partido político en la institución menciona que siempre hay rumores de la presencia, pero insistió que en este asunto no hubo ni discriminación ni misoginia.

"Yo pienso que no las puertas han estado abierto siempre, ellas hablaron conmigo, yo le diría lo que les comenté a los universitarios que la Federación es una representación de todos no de un grupo político Universitario. Se lo reitero a todos viene un año electoral difícil, y como institución debemos estar ajenos a la política partidista, saliendo de aquí a la hora que terminen mis actividades puedo participar pero dentro hay que cuidar que no exista".