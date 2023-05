[Video] Grupo Alpha se manifiesta en UASLP por discriminación y salen accidentados

El grupo de estudiantes Alpha de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, recriminó la discriminación a la que ha sido sujeta la nueva vicepresidenta de la Federación Universitaria Potosina, FUP, Mariana López, por parte del rector, Alejandro Zermeño, el secretario general, Federico Garza y el asesor Jorge Buchi.

Durante el discurso que ofreció Mariana López Ponce frente a la comunidad estudiantil después de tomar protesta oficial ante las autoridades educativas, denunció públicamente que el rector, el secretario general y el asesor en mención la discriminan, al igual que a la nueva presidenta de la Federación Universitaria Potosina, FUP, Miroslava González. No les atienden las llamadas para tratar temas de interés público y tampoco les informaron el protocolo del evento de toma de posesión.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

En pleno discurso oficial dijo "hoy aquí frente a todos, no les pido les exijo que dejen de insultar mi inteligencia con sus comentarios, les exijo que respeten mi persona, que respeten a mi equipo de trabajo y que respeten la vicepresidencia de la FUP. A mí me eligieron 4 mil 990 alumnos, secretario a usted lo eligió el rector, licenciado Buchi yo gané la mayoría de los campus, a usted solo lo apoyó Miguel Maya. Señor rector le pido que solucione este trato del cual yo he sido víctima, le pido que tome cartas en el asunto o que me diga de qué forma tengo que pedirlo; me han cerrado las puertas yo soy Mariana López y exijo el mismo respeto y trato que a todos. Nunca más los hombres volverán a silenciarme, nunca más seremos invisibilizadas, nosotros somos la federación del cambio".

La vicepresidenta también menciona que la han bloqueado constantemente al grado que ni siquiera conocía el protocolo que se llevaría a cabo para la toma de protesta de la cual se encargó el órgano estudiantil "tuve que moverme por mi lado, yo merecía el trato que se le estaba dando a Giselle, las dos tuvimos trabas esta semana, el trato fue distinto, básicamente nos la hemos visto difícil, hemos estado correteando a las autoridades. Tuvimos que perseguir al rector en un evento hasta que nos atendió".

Tras conocer esta situación, un grupo de estudiantes que pertenecen a todos los planteles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, decidieron manifestarse ahí mismo y colocar pancartas a las afueras de las oficinas administrativas de rectoría, básicamente pidiendo la destitución del asesor Jorge Buchi Mascareñas, quien presuntamente las ha desatendido.

Este grupo Alfha esta en toda la institución educativa y es común que año con año, realicen actividades de estudio para ayudar a los recién interesados a ingresar a la máxima casa de estudios.

En la protesta que iniciaron los jóvenes estudiantes se desplazaron hacia las oficinas para exigirles explicaciones de su conducta y el asesor Jorge Buchi Mascareñas les cerró la puerta en la cara y accidentalmente machucó el dedo a uno de los estudiantes de nombre Pablo Elías Vela Aguilar que esta en listado en la Facultad de Economía.

En entrevista el afectado narró que estaban con funcionario, le pidieron respeto hacia la líder estudiantil, y le pidieron que se disculpara con su compañera de manera pública, pero se escapó de ellos y decidieron perseguirlo pero le cerró la puerta y se generó este accidente, aunque el joven dice haberle pedido que abriera la puerta porque lo estaba dañando, no le habría y fue hasta que sus compañeros comenzaron a golpear la entrada y fue cuando pudo sacar el dedo, ahora se encuentra acudiendo a instituciones médicas para saber si le fracturaron el pulgar.

Cabe referir que ninguna autoridad educativa salió a auxiliarlo y el rector no se ha contactado con ninguno de los alumnos, tanto vicepresidenta como con el joven que salió accidentado.

El lugar solo quedaron los testimonios de su protesta, ya que colocaron algunas pancartas, recriminando las actitudes y solicitando la destitución inmediata del funcionario universitario.