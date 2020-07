Es responsabilidad de todos, acabar pandemia

“Es el momento de poner en práctica la empatía, la solidaridad y la unión, es elemental un trabajo conjunto entre el Gobierno y la sociedad. Cuando entendamos que la lucha contra la epidemia es responsabilidad de todos, las cosas comenzarán a cambiar para bien”.

Expresó la vocera del Comité Municipal de Seguimiento y Asesoramiento Covid-19, Adriana Urbina Aguilar, en la rueda de prensa en la que dieron a conocer la actualización de la información generada por la presencia del coronavirus en el Municipio.

La funcionaria hizo un llamado urgente a la cooperación ciudadana, para realizar actos responsables para lograr mitigar el número de contagios, de muertes y de fuertes golpes a la economía.

Explicó que la enfermedad está en evolución, luego de que inició debe transitar por el ascenso de la curva hasta llegar a la meseta, para luego comenzar a descender como parte natural de la forma de evolucionar de cualquier epidemia.

Que llegue a la meseta es lo que se busca para evitar que se sature la capacidad hospitalaria, pues aseguró que ahora es el tiempo de mayor riesgo de contagio en San Luis Potosí.

Asintió que la movilidad en la ciudad capital no se ha reducido, por lo que tendrá que haber la aplicación estricta de medidas precautorias; “si no es necesario salir hay que mantenerse en casa, ya no se puede ser indiferente a las medidas de prevención, es momento de asumir todos, sociedad y Gobierno, la corresponsabilidad en la batalla contra la epidemia”.

Apeló a la solidaridad con la gente que lucha para mantenerse a flote, por lo que exhortó a chicos y grandes, hombres y mujeres a usar en todo momento el cubreboca, aplicar la sana distancia, a lavarse las manos frecuentemente, así como a usar el gel antibacterial y limpiar las superficies.

“Hay que hacer lo que nos corresponde, cuidar nuestra propia salud y pensar en el personal de los hospitales que ya está cansado, sufre la fatiga y está en riesgo de llevar el virus a sus familias”, concluyó Adriana Urbina.