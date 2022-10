Pide ayuntamiento a potosinos contribuir con cuidado de la naturaleza

Reciclar, no arrojar basura en vía pública, no desperdiciar agua y evitar su contaminación, fueron algunas de las recomendaciones divulgadas por la dirección de Gestión Ambiental y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en el marco del Día Mundial de la Protección a la Naturaleza, que se conmemoró este martes 18.

“La mejor forma de ayudar es fomentar el cuidado de las plantas y animales, reciclar, no tirar basura en las calles, no desperdiciar agua y alimentos, no contaminar ríos y mares; estas pequeñas acciones determinaran el futuro de nuestro planeta y la humanidad”, se dio a conocer en la dependencia municipal.

También se recomendó el uso de jabones biodegradables que disminuyen el impacto en el planeta, porque se descomponen de forma natural.

Aunque en lo individual cada persona puede contribuir al cuidado de la naturaleza, la educación se le debe dar desde pequeños, y a lo largo del año se ha realizado talleres en centros educativos, así como organizado visitas a las instalaciones del CIEA (Casa Colorada), donde se enseña a niñas y niños a cuidar el agua, a reciclar, plantar un árbol y participan en talleres de arte con naturaleza.

Después de que el la actual administración municipal capitalina firmó los “Compromisos SÍ con la Tierra 2022”, en abril pasado, se han realizado más de 100 talleres en materia de educación ambiental con impacto en población de distintas edades.

A la par se mantiene una serie de reuniones con dependencias gubernamentales, empresas e instituciones académicas, para aplicar acciones inmediatas en materia de ecología y sustentabilidad.

“La conciencia ambiental –de la que también hay una fecha conmemorativa- es la convicción de una persona por proteger y conservar el medio ambiente; defender nuestros derechos ecológicos y exigir que las instituciones asuman compromisos para conservación de un medio ambiente sano”, destacó personal de Gestión Ambiental y manejo de Residuos.

Entre otras acciones, también se mantiene vigente el programa de reforestación cuya meta es llegar a los cien mil árboles plantados al final del actual trienio, a los cuales se les da seguimiento para verificar su desarrollo y crecimiento.

