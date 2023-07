Pide AMOTAC que Guardia Civil patrulle carreteras federales

Transportistas potosinos buscarán entregar una solicitud a las secretarias de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana para que permitan que las patrullas de la Guardia Civil División Caminos, operen en las carreteras federales, informó Raúl Torres Mendoza, consejero de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC).

Torres Mendoza adelantó que este miércoles aprovecharán la visita de Luisa María Alcalde y Rosa Icela Rodríguez, para entregarles una solicitud para que se permita que la Guardia Civil haga el trabajo que no ha realizado la Guardia Nacional, en cuanto a patrullar las carreteras federales, pues señaló que además de no hacer su trabajo, “no se vale que la Guardia Nacional se moleste porque no quieren que patrullen esas unidades de alta gama (de la Guardia Civil)”.

Raúl Torres Mendoza consejero de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. / Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Precisó que en lo que va de la administración federal, se ha incrementado alrededor de un 45% el robo al transporte de carga, tan sólo los transportistas potosinos adheridos a la AMOTAC han sufrido el robo de 170 unidades con pérdidas de más de 870 millones de pesos, además de que los delincuentes ya no se conforman con robar los camiones o la carga, sino que asesinan a los choferes, y esto le ha costado la vida a 16 operadores potosinos.

A su vez, Rafael Hernández Montalvo, delegado de la AMOTAC, señaló que la falta de presencia de patrullajes por parte de la Guardia Nacional, ha derivado en un alza en la siniestralidad en el transporte de carga, lo que deriva en un alza de más de 40% en el costo de los seguros, pues al no haber vigilancia hay más accidentes por velocidad inmoderada, más robos y asaltos, e incluso retenes falsos instalados por delincuentes para extorsionar a los transportistas.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Torres Mendoza reprochó que además de que las aseguradoras ya no quieren dar cobertura al transporte de carga por la alta tasa de siniestralidad, las que lo hacen cobran una póliza muy cara y cuando ocurre una contingencia no quieren pagar, como ejemplo mencionó que un transportista al que le fue robada su unidad y la carga el 31 de diciembre, sigue sin recibir el pago del seguro, aunado a que pretenden darle 180 mil pesos cuando tan sólo el camión tiene un valor de más de 700 mil pesos.

Destacó que los problemas para el transporte de carga son en las carreteras federales, por lo que pidió al gobernador y al secretario general de gobierno, les permitan entregar la solicitud a las funcionarias federales este miércoles.