Incrementan inseguridad en carreteras Federales: CONATRAM

Reyes Espinoza Corral, Delegado de la Confederación de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) señaló que la inseguridad en las carreteras federales de San Luis Potosí se ha agudizado, pero sobre todo la carretera 57 , que es donde más se presentan este tipo de hechos.

De los delitos que más se cometen a transportistas Espinoza Corral señaló que es el robo de mercancía a conductores y robo de los mismos transportes, los cuales los usan para vender por piezas sus autopartes.

"Ya son varios casos, incluso yo he sido víctima, me han robado cuatro unidades en nuestro paso por San Luis Potosí y hasta el momento las autoridades no han hecho ni dicho nada".

Detalló que este tipo de hechos repercute gravemente en los transportistas y concesionarios, pues luego del robo, se invierten cantidades de dinero extraordinarias para poder recuperar las unidades y repararlas después de haber Sido desmanteladas.

"Cuando perdemos una unidad es perdida total, al día se pierden un total de cinco camiones a nivel nacional, y aunque a veces parezca poco rentable ser transportista , existe una comunidad muy grande que vive de este servicio".

Por último señaló ademas que debido a esta situación de inseguridad, un 20 por ciento de los transportistas han abandonado su trabajo, ante la vulnerabilidad que implica manejar en carreteras peligrosas por la inseguridad.