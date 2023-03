Pesina y yo, nos vamos hasta el 2024: Yolanda Cepeda

En respuesta al desplegado donde militantes exigen la renuncia inmediata de Elías Pesina a la presidencia del Comité Estatal del PRI, la secretaria general Yolanda Cepeda Echevarría advirtió que “somos una dupla electa por la asamblea del Consejo Político Estatal y estaremos en el cargo hasta el 2024”.

Dijo que de los 3,845 priístas que firmaron el desplegado manifestando su inconformidad contra el líder tricolor, “ya me hablaron tres que dijeron que no firmaron; -los demás- mejor que se pongan a trabajar, ¿qué está haciendo por los seccionales, por lo militantes, por generar esa unidad en un partido que el sábado cumplió 94 años de vida, que generen trabajo, planeación y aporten cosas y no piensen negativamente”.

Ante los serios señalamientos que hizo el gobernador del estado en contra de Elías Pesina al descubrirse compras desproporcionadas y presuntos actos de corrupción cuando fue Oficial Mayor en el gobierno del prísta Juan Manuel Carreras, Cepeda Echavarría dijo que “conozco al hombre, al dirigente, al priísta y él responderá con mucha formación y claridad cuando los periodistas le pregunten”.

-¿Mete las manos al fuego por Elías Pesina?

-“Meto las manos al fuego por mi partido, conozco a Elías Pesina, es honesto, es mi amigo, ama la función pública como yo y estoy orgullosa de ser su compañera”.

La secretaria general del PRI destacó que el partido sigue trabajando, extendiendo nombramientos en la zona huasteca e incorporando militantes que quieren trabajar, “y este tipo de publicaciones demuestran que somos un partido vivo, democrático”.