Pese a crisis hídrica, ningún potosino se quedará sin agua: Galindo Ceballos

Son más de cien colonias y fraccionamientos afectados; la mitad ya reconectadas a la red

El alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, garantizó que ningún potosino se quedará sin agua pese a la crisis hídrica derivada de la suspensión del servicio de la presa de El Realito, que afecta a más de un centenar de colonias de la zona metropolitana.

Recordó que el “día cero” se había marcado para este lunes, pero desde el viernes pasado se dejó de recibir agua de El Realito, por una nueva descompostura; sin embargo, destacó que jurídicamente se analiza si será posible dejar de pagar los 16 millones de pesos mensuales a la empresa operadora, y destinarlos a pipas e infraestructura.

Enrique Francisco Galindo Ceballos / Ricardo Solache | El Sol de San Luis

En conferencia de prensa, destacó que gracias al plan emergente anunciado en su momento ha permitido mantener trabajando los 139 pozos operados por el Interapas, y una distribución de agua a través de camiones cisterna con mejor organización, principalmente en horarios y rutas.

Dijo que la afectación de El Realito llega a 109 colonias, pero solamente de la capital, y no de Soledad ni de Cerro de San Pedro; sin embargo, aclaró que si no se desplegaba ese plan emergente con oportunidad la afectación sería mayor y afectaría también a esos municipios.

Así, de las colonias afectadas ya 57 se pudo lograr conectarlas, ya son atendidas a por la red; quedan pendiente 52 colonias y fraccionamientos que, por lo pronto, recibirán el vital líquido a través de pipas.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Actualmente, indicó, con la reactivación de pozos abandonados, con el mantenimiento de los que estaban en operación, la con media docena de pozos privados que fueron facilitados por particulares, perforación de nuevos y valvuleos, entre otras acciones, se han recuperado 146 litros por segundo de los 460 que daba El Realito.

Acompañado del titular del Interapas, que los planes para seguir modernizando la infraestructura hidráulica de la zona metropolitana, siguen adelante, en especial el mejoramiento de los pozos; citó que de los seis pozos proyectados, dos ya están en proceso con un 67 por ciento de avance y que se estima terminarlos en agosto próximo.

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Reiteró que el plan emergente es “un plan puntual, con metas diseñadas” y que en su momento fue conocido por el Gobierno Estatal, por el Congreso del Estado y por la Comisión Nacional del Agua, donde se han hallado puertas abiertas.

Recordó que la ausencia de agua no será cosa de días, sino de meses, y que ese plan es para resolver esa crisis y no los problemas de abasto que se tienen desde la década de los sesentas.

Con respecto a las advertencias de usuarios de no pagar a Interapas alegando que no tienen agua, Galindo Ceballos les recordó que los recibos mencionan tres conceptos, que es el servicio de agua, la descarga y el tratamiento de agua. “En los recibos no solamente se paga el agua”, aclaró, y reiteró que el organismo operador no recibe dinero público, no tiene un presupuesto asignado, es decir, vive del pago de los usuarios.