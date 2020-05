Pese a cierre de calles el centro, sigue igual

Aunque quieren hacer del Centro Histórico de San Luis Potosí y sus zonas aledañas una especie de búnker para que la población guarde la Sana Distancia en plena contingencia por Covid-19, lo que se observa son calles llenas, gente que no conserva la Sana Distancia y no aplica las medidas de saneamiento que se recomendaron por el sector salud para evitar un mayor contagio.

Desde la zona de la Alameda Central no se puede acceder a las principales plazas de la ciudad, se ha convertido en toda una odisea poder ingresar a la plaza del Carmen, de Armas, San Francisco y Fundadores, por doquier están acordonadas las áreas.

Aún y con esta serie de resguardos de áreas, la gente deambula, va al banco, camina tranquilamente, pasea agarradita de la mano, realiza compras en tiendas no esenciales y hasta se espera en las largas filas que hay para ir a pagar el teléfono y la luz, qué decir de los que ya hacen cola en el monte de Piedad.

Esta pandemia ha hecho posible ver en la calle a los policías municipales, que no solamente tienen flanqueadas las principales calles de vialidad de la capital, sino que en sus bicicletas van y piden a los desidiosos ciudadanos que guarden la Sana Distancia y que se retiren a casa si no hay nada qué hacer en las vialidades.

En la calle de Zaragoza, un hombre muy apersonado en las bancas se cuidaba del sol y veía pasar tranquilamente la vida, lo abordaron los policletos que le solicitaban ir a resguardarse a casa, el sujeto con mirada fulminante sólo asentía con la cabeza.

En la plaza del Carmen se observa una gran fila de personas que quieren reparar su celular, sólo hay un sitio abierto por el área y está haciendo su agosto, según se observa.

En la plaza de Fundadores, sin innumerables las personas que forman parte de tremendas colas que aguardan su turno para sacar dinero del banco, no hay distingos ni se aplica la estrategia de cliente de casa, todos tienen que esperar. Se hacen evidentes por las interminables colas.

En Teléfonos de México, lo que pocas veces vemos, se están formando largas filas de gente que espera su turno a pagar el recibo, aún y cuando sabemos que se debe guardar la distancia de al menos un metro de espacio, la población no toma atención de ellos, y arrejuntaditos esperan liquidar el saldo de su línea.

La zona de la calle de Guajardo que da al Mercado Hidalgo, pareciera que las noticias no han llegado, se sienten aislados del mundo del Covid-19 pues la gente realiza sus labores no importando la pandemia en que nos hallamos. Van y vienen los diablitos cargados de mercancía y la gente trabajadora deambula como si no pasara nada.

En Damián Carmona han sorprendido las largas filas de personas que van a rematar sus pocas pertenencias, en el Monte de Piedad se están despidiendo de su patrimonio, una secuela más del Coronavirus, ahí tampoco importa la Sana Distancia, todos esperan por igual, a los que no vimos fue a los taqueros de siempre, aquellos que no dan abasto y que tienen acaparada a la clientela muy cerca de la biblioteca del Edificio Central de la UASLP, esos si se tomaron en serio esta contingencia. Así transcurre un día Covid-19.

