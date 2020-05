La fe no evitará que la gente se contagie de Covid-19: Arzobispo

Aquellas personas que siguen saliendo a la calle sin protección y sin temor con la idea de que teniendo fe no se van a contagiar de Covid-19, están atentando con la vida y con su misma fe, pues el compromiso de la sociedad es cuidar de nuestra vida y la de los demás.

Manifestó lo anterior el Arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, quien consideró que aquellos que creen tener “inmunidad divina” tienen una fe muy atrevida e ingenua, pues señaló que para ello Dios le dio inteligencia, libertad y dones a los seres humanos para hacer lo correcto, y saber cómo comportarse ante una situación de riesgo.

“Ese es un atentado primero a la fe y un atentado a la vida, es un atentado a la fe porque se me hace una fe muy rudimentaria. La fe implica compromiso y el primer compromiso que tenemos es cuidar de la vida. Dios no va a hacer lo que a mí me toca hacer”, expresó.

Por otro lado, aclaró que tampoco está de acuerdo con aquellos que señalan que el Covid-19 es un castigo de Dios, pues esta enfermedad en gran parte es responsabilidad del mismo ser humano por atentar contra la naturaleza.

“Yo no comulgo con estas ideas y tampoco comulgo con la idea que porque tengo fe ya no me va a pasar nada”, añadió.

Finalmente dijo que si bien, aunque la ciencia ha formado parte importante para conocer cómo ha ido evolucionando la pandemia, y así anticipar medidas preventivas, la realidad es que ésta “no lo es todo, porque estas circunstancias nos permiten ver que hasta la ciencia es rebasada”.