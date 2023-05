Personas tatuadas no serán discriminadas cuando busquen empleo

Para prohibir la discriminación a las personas que tienen tatuajes o modificaciones corporales, y que éstas afecten oportunidades de empleo, la Comisión de Derechos Humanos aprobó reformar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí y de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de San Luis Potosí.

Se establece el derecho de las personas a no ser discriminadas, entre otras causas, por tener tatuajes o modificaciones corporales, que tengan por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades, explicó la diputada Gabriela Martínez Lárraga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Cortesía | Congreso del Estado

“Con esta reforma estamos asegurando la no discriminación a personas que tienen tatuajes, o modificación corporal que los tiempos cambian, las leyes deben ser progresivas y hay muchas personas que quieren expresarse y decidir sobre su cuerpo, y lo que se busca es que no los discriminen a la hora de buscar empleo, que no sea una limitante; hemos venido trabajando con varias iniciativas al respecto y es parte de decirle a la sociedad que todos tenemos la libertad de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo”.

Destacó que la elaboración de tatuajes o modificaciones corporales se ha incrementado en los últimos años, como una forma de expresión de las personas, y un derecho que debe respetarse.

Según cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), una de cada 10 personas en el país tiene un tatuaje, es decir, unos 12 millones de mexicanos. Eso coloca al país como el número uno en América Latina de esta práctica.

La libertad de expresión es un derecho humano, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación; tener un tatuaje es parte del desarrollo de la personalidad, por eso si un patrón o empresa rechaza o despide a un trabajador por tatuarse, descubrir que está tatuado o no lo quiere contratar, estaría incurriendo en una acción discriminatoria con consecuencias legales, y es necesario que esta disposición se encuentre plasmada en la ley.