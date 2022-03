Persisten malas prácticas en cuestión de género en algunas empresas: IPAC

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las mujeres perciben hasta un 27 por ciento menos en su salario, con relación al mismo trabajo que realizan los hombres. Lamentablemente en algunas empresas de San Luis Potosí todavía persisten malas prácticas en cuestión de género, no sólo en la desigualdad de salario y prestaciones, sino también discriminación hacia las mujeres embarazadas y en algunas labores que se consideran “únicamente para hombres”.

Reconoció lo anterior el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Guillermo Castro Castillo, quien consideró que, en algunos sectores productivos es más marcada la brecha de género, sobre todo en aquellos donde los trabajos son “más rudos” y se requiere de mayor fuerza física, por lo que, se cree que sólo los hombres pueden desarrollar este tipo de trabajo y de alguna manera se discrimina a las mujeres.

“Hay algunos trabajos que siguen siendo muy marcados para los hombres, por la cuestión de que requieren fuerza; no me atrevo a decir qué puestos porque seguramente hay empresas que sí tienen igualdad, pero, cuando hay trabajos que se ven más rudos, pues hay la tendencia de voltear a ver a los hombres y no a las mujeres, pero en realidad todos tenemos las mismas capacidades”, expresó.

Castro Castillo señaló que, si bien, en el ámbito laboral es muy importante que las condiciones de trabajo sean iguales para mujeres y hombres, “que los salarios sean por meritocracia y no por una cuestión de sexo”; sin embargo, cerrar la brecha de género es algo que se debe inculcar desde el hogar, pues todavía “nos encasillan en ciertas tareas por sexo”.

“Un claro ejemplo es lo que ocurre en Ucrania, donde, por el hecho de ser hombre no puedes salir de tu país porque debes defender a tu país, pero, mi responsabilidad es defender a mi familia. Desde ese punto de vista también es bien importante realmente poner una igualdad de género, y hoy en día hay los espacios para hacerlo”, agregó.

En ese sentido, aseguró que al menos desde IPAC y sus empresas afiliadas están tratando de predicar con el ejemplo, para erradicar la desigualdad de género; por ejemplo, el 40 por ciento de los integrantes del Consejo Directivo de IPAC son mujeres, además de que cuentan con un Comité de Mujeres Empresarias, el cual aporta un gran valor al organismo, pues es de los que más reditúan en eventos y apoyos.