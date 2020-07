Persisten intentos de robo en el Parque Industrial Fundidores

El Parque Industrial Fundidores se ha convertido un blanco atractivo para la delincuencia, pues casi a diario se reporta al menos un intento de robo desde el exterior del complejo, incluso se ha detectado que los maleantes han tratado de hacer boquetes en la parte trasera de las empresas.

Señaló lo anterior el presidente del parque, Héctor D’Argence Villegas, quien comentó que afortunadamente ninguno de los delincuentes han logrado ingresar y llevarse algo, pues tanto las empresas tienen seguridad privada, y también el mismo complejo cuenta con vigilancia al interior y exterior de éste; por lo que han entablado una coordinación importante entre ambas partes, para prevenir y evitar cualquier hecho delictivo.

Indicó que por lo general los fines de semana, por la madrugada, es cuando más intentan entrar al parque, incluso han logrado detener a los maleantes y los han presentado a las autoridades.

“Esto nos permite protegernos un poco más; sí hemos tenido muchos intentos de robo, pero afortunadamente ninguno de los bandidos ha logrado su cometido, y somos muy conscientes de que no podemos aflojar la guardia porque hoy la inseguridad se ha incrementado muchísimo en San Luis Potosí. Hoy no puedes salir tranquilo de tu casa porque no sabes si algo te puede pasar o si vas a regresar”, apuntó.

Por ello, empresario reconoció que ante los constantes intentos de robo, tanto el parque industrial como las empresas han tenido que invertir más para adquirir equipo de seguridad, desde botones de pánico, cámaras de video vigilancia con visión de nocturna, personal de vigilancia, entre otros mecanismos; aunado a que en ocasiones han tenido que recurrir al apoyo de la policía estatal o de la Guardia Nacional, para que los auxilien.