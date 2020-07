Por casos de Covid-19 colapsa red de atención del IMSS en SLP. Situación grave en la huasteca

A razón del colapso en la infraestructura sanitaria de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, por la contingencia sanitaria de Covid-19, se hace necesario pedir un toque de queda a las autoridades, sostuvo Claudio Salazar Hernández, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del organismo en el Estado, lo que se busca es evitar menos riesgos para la población y su base trabajadora pues puede llegar el momento en que ya no se puedan dar más atenciones médicas por el contagio generalizado que se está dando.

"En la Ley se menciona que se requiere de estar ante un gran peligro para establecer esta normatividad y aunque no soy la autoridad para decretar esto, sino el Gobierno Federal, sí me preocupan los trabajadores IMSS, a tal grado que el personal médico pierda la vida y no se vale, se lo pide la sociedad que entienda la magnitud del problema pero, algo hay que hacer. La situación es difícil y los trabajadores del Seguro Social están en la mejor disposición de hacer sus labores, sin embargo los hospitales ya están rebasados en su capacidad y desgraciadamente si seguimos así, se va a complicar más por ello nuestro líder nacional Arturo Olivares Cerda nos ha dado la encomienda a las 37 secciones sindicales estar al pendiente de la base trabajadora".

La realidad que priva en el Seguro Social es de trabajadores expuestos aun y cuando tienen equipo para evitar contagios "en algún momento se tiene que contagiar porque se está conviviendo con mucha población enferma. Desgraciadamente hay muchos contagios y hay mucho contacto con el personal, yo creo que la sociedad no dimensiona la situación y algunos no creen, sin embargo vemos en las calles que hay eventos y hasta convivencias sin ninguna medida de precaució, la sana distancia no se lleva a cabo es por eso que no acabamos con contagio por Covid-19 ".

No quiso señalar qué tan grave es el problema para los trabajadores este fenómeno sanitario, pero refirió que en la Huasteca Potosina un área alarmante es el municipio de Tamazunchale que tiene un 85 por ciento de afectación.