Permanecerán cerrados este domingo negocios adheridos a Canaco y NC: Servando Branca

Como parte del compromiso que se hizo con las autoridades sanitarias, este domingo permanecerán cerrados los establecimientos adheridos a la Cámara Nacional de Comercio y Nuestro Centro, informó Juan Servando Branca Gutiérrez, presidente local de la Canaco.

Este sábado la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) presentó nuevas medidas sanitarias que incluyen la apertura del comercio general los domingos con cierre a las 18 horas y un aforo al 40%; este giro tenía restricción de actividades los domingos y tanto la Canaco como Nuestro Centro abogaron por la apertura dominical.

Al respecto, Juan Servando Branca precisó que este domingo 22 de agosto, los establecimientos permanecerán cerrados, pues las medidas anunciadas por la Coepris aplican a partir del lunes, de manera que será hasta el domingo 28 cuando los establecimientos aperturen.

Señaló que este es el resultado de "horas y horas de estar en pláticas y mesas con las autoridades", de un trabajo conjunto con organizaciones, plazas comerciales y comercio en general así como prestadores de servicios, con quienes se revisaron prácticas que se aplican en otros estados para adaptarlas a San Luis Potosí.

Mencionó que en los próximos días se difundirá en conjunto con la Secretaría de Salud, la iniciativa de "comercio seguro", que dijo, consiste básicamente en la aplicación de los protocolos sanitarios en cada establecimiento.

Sin embargo destacó que "no estamos exentos de retroceder" nuevamente a semáforo Rojo, por lo que advirtió que esta autorización para abrir los negocios los domingos, "no es un permiso para pasear, no es un permiso para actividades sociales, es un esfuerzo conjunto para que el comercio pueda salir de esta situación de por sí grave".

En ese sentido, Branca Gutiérrez pidió salir sólo a lo esencial y trabajar en equipo para privilegiar el bien mayor, que es la salud de las y los potosinos, "hacer una reflexión hacia la generosidad, hacia el prójimo, en memoria de tantas y tantas personas que han perdido la vida".