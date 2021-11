Parque Industrial Fundidores hará obligatorio el certificado de vacunación vs Covid-19

A partir del próximo mes de diciembre, las empresas del Parque Industrial Fundidores de San Luis Potosí empezarán a solicitar a sus trabajadores que presenten obligatoriamente su certificado de vacunación contra el Covid-19, de lo contrario no podrán ingresar ni si quiera a este complejo; además no se descarta la posibilidad de que se suspenda e incluso hasta se despida al personal que se niegue a vacunarse.

Informó lo anterior el presidente de este complejo industrial, Héctor D'Argence Villegas, quién señaló que van a conminar a los trabajadores rezagados a acudir a vacunarse en la campañas que aún siguen vigentes, quienes no acaten la normativa se les podría suspender hasta que no sean vacunados; si aún así continúa la renuencia, no se descarta la posibilidad de recurrir al despido directo, pues "no se va a arriesgar la salud de la mayoría, siendo que es un proceso gratuito y que la vida de cada persona está en peligro".

"Se les suspenderá de sus labores hasta que no estén vacunados, sino se van a vacunar porque de plano se niegan a hacerlo, entonces sí se va a recurrir a este tipo de medida, de despedir personal. Por ahora no se ha suspendido o despedido a nadie, afortunadamente son muy pocos los que aún no completan su esquema de vacunación", expresó.

Archivo OEM | El Sol de San Luis

Comentó que de un universo de 3 mil colaboradores, un 80 por ciento ya cuenta con al menos la primera dosis de la vacuna, y un 50 por ciento ya tiene el esquema completo y su certificado expedido. Asimismo, aseguró que la decisión de hacerlo obligatorio no ha generado inconformidad entre los trabajadores, pues han tenido acercamiento con ellos para motivarlos a vacunarse.

En ese sentido, destacó que hacer obligatoria la vacunación es una medida que han optado no solo para proteger la salud de sus colaboradores y familias, sino también para proteger las fuentes de empleo y a las mismas empresas, pues, si llega a haber un brote de contagios las empresas van a tener que parar labores, lo cual traería graves consecuencias.

"Con esto vamos a tratar de evitar que sigan los contagios sobre todo ahora que se vienen épocas difíciles, porque se relajan las medidas preventivas ante los festejos decembrinos; tememos que haya una nueva ola de contagios a principios del próximo año", agregó.