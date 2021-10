Alianza Empresarial a favor de hacer obligatorio el certificado de vacunación

Hacer obligatorio el certificado de vacunación en las empresas es una buena medida para garantizar la seguridad de los trabajadores, pues el vacunarse contra el Covid-19 es una cuestión de responsabilidad y respeto hacia la misma sociedad.

Así lo manifestó el coordinador de la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, Manuel Antonio Castanedo de Alba, quien comentó que entre los organismos empresariales han tenido reuniones, incluso junto con autoridades en materia de Salud, donde han analizado la factibilidad de hacer obligatorio el certificado de vacunación en los centros laborales, no sólo de la Zona Industrial, sino también en otros sectores productivos.

En ese sentido, el empresario apuntó que este tema debe ser “parejo” para todos, para que así los potosinos puedan tener la garantía de salir a trabajar de forma segura.

“Yo creo que la vacunación es un tema de conciencia, pero si no hemos tomado la conciencia de cuidar de la salud y tener respeto hacia los demás, pues se tendrá que hacer como obligación. Lo que no se hizo con una conciencia entonces yo veo bien que se haga obligatorio el tema”, expresó.

Si bien, el empresario señaló que afortunadamente han sido pocos los colaboradores que han mostrado una resistencia a vacunarse contra el Covid-19, pues hay diversidad de opiniones; no obstante, se estima que el porcentaje de no vacunados es muy bajo, el cual apenas llega a un 10 por ciento.

“Hay gente que no se ha vacunado porque no cree en la enfermedad o en las vacunas, pero esto no es cuestión de creer o no creer, es una cuestión de salud”, apuntó.