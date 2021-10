Empresas deberían considerar pedir certificados de vacunación vs Covid-19

Hasta el momento las empresas de la Zona Industrial no han comenzado a solicitar el certificado de vacunación contra el Covid-19 a sus trabajadores, clientes y proveedores, como un requisito para poder ingresar a las plantas, sin embargo, no se descarta que en futuro exista esa posibilidad.

Así lo manifestó el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Juan Ismael Puente Morón, quien consideró que, una vez que concluya la aplicación de segundas dosis a todos los grupos de la población, lo más apto sería que las empresas empiecen a pedir los certificados de vacunación, pues también es un tema de educación y seguridad que todas las personas deberían cumplir.

“Todavía no se está pidiendo el certificado de vacunación, pero yo creo que vamos a entrar en ese esquema, de no entras si no estás vacunado, porque es un punto de infección completamente muy latente. Aún no sabemos de alguna empresa que esté pidiendo el certificado, pero ya ahorita la mayoría de la población se está vacunando, y pienso que ya se debería estar pidiendo el comprobante”, expresó.

El empresario comentó que, de los 120 trabajadores que laboran en la Zona Industrial, estiman que alrededor de un 10 por ciento aún no se han vacunado contra el Covid-19; no obstante, confían que se puedan seguir teniendo jornadas de vacunación extraordinarias y con ello se logre vacunar al cien por ciento.

Cabe señalar esta semana, aproximadamente 35 mil trabajadores de la zona fabril estarán recibiendo la segunda dosis del biológico de AstraZeneca, y con ello completan su esquema de vacunación; la empresa BMW Group será nuevamente sede de vacunación para los trabajadores industriales.

