Para ser un buen chef, se requiere pasión: Chef Juan de la Cruz Pecina

Se requiere de pasión y resiliencia para trabajar en la cocina, fueron las palabras del chef Juan de la Cruz Pecina, quién tiene una trayectoria de 27 años en el ramo culinario y que en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, compartió su historia, conocimientos y experiencias en los ámbitos de la operación de establecimientos gastronómicos y la preparación de una amplia gama de alimentos.

Juan de la Cruz Pecina era un niño cuando nació en él, un gran interés en la cocina, la cual siempre la consideró, un área de creación similar a las artes plásticas.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

"Yo de pequeño pintaba mucho, y desde entonces fui muy creativo, fui elegido en certámenes de arte nacionales y creo que a partir de ese entonces mi gusto por crear era nato en mi. Luego, crecí un par de años y mi interés por cocinar se fue intensificando, pese a que los tiempos me obligaban de alguna manera a desarrollarme en otros espacios", dijo.

Y es que, para un hombre siempre existe el estigma de la masculinidad, de cumplir con un estereotipo, pues históricamente los hombres no pertenecen a la cocina.

"Ese fue mi primer reto, enfrentarme a esta situación que era poco común para los hombres, ¿Cómo? Si la cocina siempre ha pertenecido a las mujeres, me decían. Pero yo logré cambiar esas opiniones y me decidí por estudiar y profesionalizarme en Gastronomía".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

El Chef Juan de la Cruz Pecina, estudió en el Colegio Nacional de Educación en dónde pudo cursar esta carrera que, para muchos pudiera parecer fácil, pero es altamente demandante.

"Fui muy disciplinado, cumplí con cada materia, siempre amé hacer lo que me correspondía y cocinar para mí siempre ha sido mi pasión. Y aunque no fue fácil porque todos empezamos desde abajo, acepté cada paso y proceso de este gran crecimiento que me permitió desarrollarme en ramo culinario".

Fue así que rememoró lo complejo que fue desarrollarse en un estado en el cual la industria culinaria era poca y escasa, y los trabajos reducidos e incluso hasta reservados.

"Localmente, hace más de 20 años en San Luis Potosí había muy pocos lugares en dónde un Chef podía trabajar. No había tantas oportunidades. Todo aquel que trabajaba en alguna cocina de algún restaurante y hotel, en su mayoría, se habían formado empíricamente pues aquí no existían las escuelas especializadas para formarte, entonces estos espacios se convertían en lugares algo recelosos".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

No obstante y pese a este panorama, Juan de la Cruz Pecina, logró acceder a grandes oportunidades en dónde pudo adoptar grandes conocimientos en empresas, cadenas y marcas que se dirigen bajo los estándares más altos, como las cocinas industriales de empresas de gran renombre, cadenas de restaurantes nacionales e internacionales, hoteles de alta gama y hasta empresarios de posiciones destacadas.

De la Cruz Pecina también fue pionero de la elaboración de videos de platillos culinarios a través de las redes sociales, tienen colaboración con varias empresas y campañas de publicidad, comenzó a tener una participación activa en este tipo de contenido de gran interés para las familias.

"Me siento orgulloso porque éstos 27 años de trayectoria en el mundo culinario me han brindado grandes oportunidades, me he posicionado y sobre todo me ha dado también el poder aportar desde la docencia mis conocimientos a los jóvenes a quienes les apasiona la cocina. Sin duda la gastronomía es mi vida, y espero que mi historia sea de ejemplo para quién es buscan salir adelante a través de la cocina profesional".

San Luis Potosí un crisol de gastronomía

El chef Juan de la Cruz Pecina, aseguró que San Luis Potosí se encuentra en el cuarto lugar a nivel nacional de los estados que ofrecen una gran variedad de platillos culinarios, pues su cocina y su gastronomía es tan vasta que, es una de las mejores del país.

Señaló que esto se debe al Gran panorama culinario que tiene el Estado gracias a sus cuatro regiones, las cuales ofrecen una gran variedad de platillos que engloban infinidad de preparaciones, sabores, y por supuesto una gran diversidad para todos los gustos.

"En San Luis se puede comer desde carne asada, cabrito hasta unas buenas enchiladas potosinas o bien tacos rojos. Cuenta con una gran variedad de caldos. Y por supuesto platillos distintivos que hacen de la Huasteca Potosina su principal atractivo".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Señaló que esto, a diferencia de hace unos años ha posicionado en el gusto de las personas, la comida potosina que cumple con todas las demandas de un buen comensal.

"Esto es un gran atractivo el cual es muy bien aprovechado en beneficio no solo de las cocinas tradicionales, también de aquellos espacios que buscan cumplir la demanda del sector turístico, empresarial y cultural".

Sin duda la experiencia de Juan de la Cruz Pecina, es un panorama abierto a la gastronomía en el ámbito local y nacional, un chef que ha sabido hacer de su carrera, un espacio de sapiencia y amor hacia el ramo culinario.