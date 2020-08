Para sancionar a feminicidas, primero hay que atraparlos

La diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez dijo que de nada sirve que se modifiquen leyes para incrementar las penas de cárcel a los feminicidas, cuando nunca son atrapados y persiste la impunidad, como lo demuestran las estadísticas de las autoridades.

Luego de que en el ámbito federal se promoviera una iniciativa para aplicar 60 años de cárcel a los feminicidas, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado señaló que en San Luis Potosí hay iniciativas en ese sentido desde el año pasado.

“Incluso no recuerdo si ya hasta caducaron porque no se dictaminaron, ya que mientras no se detenga a los feminicidas de poco va a servir, lo que se requiere es que haya investigaciones, detenciones y procesos justos, pero no hay a quien aplicarle esa sanciones de 20 o 60 años”.

Benavente Rodríguez afirmó que “lo que pasa en San Luis es no hay una procuración de justicia eficiente, ahí es donde está el atorón y mas que fijar elevadas penas lo que se requiere es eficacia, que los delincuentes sean detenidos y que, quienes piensen en cometer un feminicidio, sepan que serán sancionados si lo hacen”.