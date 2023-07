Para abatir rezago educativo, necesarias clases de regularización y repasos en casa

Aunque el final de la pandemia ya fue declarado formalmente por las autoridades, sus consecuencias aún siguen presentes en el día a día de las personas y uno de los sectores más afectados, al menos en México y desde luego en San Luis Potosí, ha sido la educación, en donde se tiene un rezago importante y que es necesario abatir con diversas acciones, como es el apoyo desde casa, con repasos sobre lo visto durante el ciclo escolar, además de clases de regularización externa.

Así lo consideró Martha Valtierra, maestra jubilada con 45 años de experiencia, quien actualmente se mantiene activa con clases de regularización, una iniciativa que surgió de apoyar a las familias y que le ha dejado en claro la necesidad de que las y los estudiantes puedan realizar alguna actividad, que contribuya a lograr su nivelación académica.

Señaló que es un tema que compete sobre todo quienes cursan educación básica -preescolar, primaria y secundaria- ya que es la base para que se pueda continuar de manera exitosa con los estudios, además de que estos niveles también fueron los más afectados, pues en muchos casos se perdieron de conocimientos importantes por no acudir de manera presencial a las escuelas.

“El que los estudiantes lleven hoy en día clases de regularización y que puedan hacer un repaso en casa durante estas vacaciones de casi dos meses, resulta necesario, ya que desgraciadamente la pandemia dejó un rezago importante en todos los niveles, no avanzaron normalmente, entonces para que alcancen el nivel deseado, es importante que reciban el apoyo de padres de familia o incluso de gente especializada”.

Aunque, la profesora reconoció que no es el único factor que incide en el buen desempeño de las y los estudiantes, ya que también son importantes temas como el uso de dispositivos electrónicos -que de no darles el uso adecuado distraen mucho a estudiantes-, además de la buena convivencia en sus hogares, ya que el no haberla también se refleja en el desempeño que tienen en el salón de clase.

En lo que se refiere a las materias que es necesario reforzar, Martha Valtierra indicó que lo primordial son las matemáticas, con lo elemental como son operaciones básicas, perímetros áreas, además del español, aquí dijo que es fundamental el tema de la comprensión lectora, ya que eso les permitirá avanzar en el resto de las materias.