Necesario apoyo de padres de familia para revertir el rezago educativo

El rezago educativo es un desfase que se va a ir arrastrando conforme pase el tiempo y son los menores de primaria quienes evidencian este fenómeno; así lo consideró la maestra Ilse Mendoza Vázquez, quien cuenta con 14 años de experiencia en la docencia.

"Es algo que a estas alturas se sigue viendo muy presente en las escuelas y más visible en los niños de los grados inferiores", dijo.

Comentó que en los primeros grados de primaria se observa que los niños no saben distinguir entre las formas geométricas, ni los colores, y tampoco leer ni escribir bien; y que, es en los últimos grados donde se nota su rezago porque no saben hacer sumas o multiplicaciones, incluso hay quienes en cuarto o quinto año tampoco saben leer o escribir, ni conocen los signos de puntuación.

Comentó que es muy notable que existe un rezago por la falta de maduración de los estímulos educativos es notorio; muchos niños no han adquirido las habilidades que son necesarias para primer grado, que si hubieran sido comentadas en el entorno familiar se notarían.

"No fueron a la escuela, pero yo papá no hice nada para ayudarlos. Hay alumnos que no tienen habilidades básicas de leer o escribir, llegan a primer grado y apenas empezamos a trabajar con habilidades que debieron aprender en preescolar. Hay niños que no tienen habilidad de la lectoescritura, como el molde, la puntuación, el uso de signos, la escritura correcta, y los maestros estamos trabajando temas que debieron haber aprendido en grados inferiores".

De igual forma, señaló que desafortunadamente con la pandemia muchos de los hábitos adquiridos en las escuelas se perdieron, debido a que por ignorancia o por ausencia de los padres, los niños se quedaron solos y tuvieron que aprender cómo pudieron.

En ese sentido, expresó que, si bien, el déficit educativo actual se puede revertir con apoyo de los padres de familia, implementando acciones que a fortalecer el aprendizaje de los alumnos, promoviendo ambientes llenos de estimulación auditiva, visual y kinestésica, donde el estudiante quiera aprender reforzando los quehaceres obtenidos en la escuela.

Asimismo, es primordial incentivarlos a desarrollar otras áreas que los ayude a relacionar lo aprendido en clase, y que, además, las tareas que se les den sean aceptadas por su parte para que no las rechacen.