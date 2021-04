Pago de utilidades será más bajo este año: IPAC

Es muy posible que este año los porcentajes del pago de utilidades en muchas empresas sean muy bajos, en relación con años anteriores, pues el 2020 fue un año muy complicado económicamente, por el paro de operaciones y la caída en los mercados nacionales e internacionales, a causa de la pandemia por el Covid-19.

Así lo señaló el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Max Alejandro Ramos Regil, quien recordó que el pago de utilidades de este año se realizará a acorde a las ganancias generadas durante el ejercicio fiscal 2020 de las empresas; sin embargo, aunque existe buena disposición de pagar esta prestación a sus trabajadores, la realidad es que sus utilidades se vieron mermadas por la contingencia sanitaria, lo cual se verá reflejado en menores porcentajes.

“La entrega de utilidades está muy bien determinada por la Ley Federal del Trabajo, te da un porcentaje de cuánto es lo que le toca al trabajador; nadie dice que no se van a entregar, pero ojalá haya utilidades, el problema es que el año pasado las utilidades se vieron mermadas para muchas empresas, y los que tuvieron oportunidad de generar utilidades pues las van a repartir acorde al porcentaje que se establezca por ley”, expresó.

El empresario aseguró que nunca han tenido problemas con la repartición de utilidades, por lo que está la confianza de que las empresas lo harán en tiempo y forma, no obstante, es probable que algunas busquen negociar con los sindicatos y trabajadores para compensar los bajos porcentajes que se tendrán este año.

Ante ello, hizo un llamado a los colaboradores a ser flexibles con sus empresas, pues también se debe considerar que, parte del dinero que se generó de utilidad se fue reinvirtiendo para poder continuar con la operación de los mismos negocios.

“Creo que no habrá problema en este sentido, pero sí hay que ser muy conscientes de que el porcentaje pueda ser muy bajo por esa parte, no es que no se quiera dar más, pero es que se generó muy poco en utilidad. Yo creo que cada empresa debe buscar el mejor mecanismo para poder hacer su entrega de utilidades”, añadió.