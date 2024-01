Padres de familia se manifiestan en el Cobach 19

Debido a presuntos acusaciones de corrupción y maltrato, padres de familia se manifestaron contra la directora general del plantel 19 del Colegio de Bachilleres, Reyna Leticia Ramírez Acosta; por unas horas impidieron que sus hijos ingresaran a clases.

El plantel se localiza en la colonia División del Norte, ahí alumnos y padres de familia encabezados por Rocio Alma Santana Grimaldo, refirieron que se encuentran en total inconformidad con el desempeño actual de la directora del plantel, por ese motivo decidieron mantener cerrada la entrada principal.

Además colocaron cartulinas con la leyenda "Fuera Directora Plantel 19".

Al igual expusieron, trabajadores del Plantel 19 Y/M, al director general del Colegio de Bachilleres, Ricardo Centeno Trejo, "demandamos pago inmediato del incremento salarial 2023 y su retroactivo correspondiente. Actualización de prestaciones autorizadas y pago de Retroactivos. Exigieron respeto al Derecho de Preferencia de los trabajadores.

También la Aplicación irrestricta del Contrato Colectivo, respeto al Derecho de Libertad Sindical, sindicalización del personal que así lo solicita, reconocimiento a su Comité Ejecutivo Estatal, Comités Ejecutivos Delegacionales y demás órganos de Gobierno del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, SITCBSLP.

La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Rocio Alma Santana Grimaldo indicó que “estamos en apoyo a los profesores, respaldando la solicitud de sustituir a la directora Leticia Ramírez por malos manejos de los recursos de Sociedad de Padres, aparte no han hecho nada por los beneficios estudiantiles, los baños están colapsados, no existe domo, muchas necesidades del plantel, si queremos que la mueven, además de que ya viene corrida del plantel 18 y 28. Estamos pidiendo audiencias desde el mes de septiembre, pero no se nos ha dado respuesta, de hecho hemos girado oficios a la Secretaría de Educación Pública, SEP, y a la dirección general, y todavía no se nos ha dado respuesta favorable”.

Cortesía | Padres de Familia

Narrarin que sus quejas se sustentan porque se conformó la mesa directiva 2023/2024 y falta vocal (1" y 4). No hubo un comité de Glosa, tampoco de entrega- recepción de la anterior mesa directiva 2022/2023 y menos se abordaron los estados financieros. "No se tiene la cantidad exacta de las aportaciones voluntarias de los padres de familia del mes de agosto 2023, que se recaudó dinero en efectivo. Solo se nos dijo por parte de la directora que la cantidad era de 87 mil pesos aproximadamente, los cuales la dirección de Cobach 19 fué quien recibio, faltando al reglamento de Sociedad de Padres de familia como lo dicta el artículo 27, de los cuales se nos entregó 59 mil pesos al tesorero y el resto quedó en resguardo de dirección del plantel 19".

Desconocen en que se gastó el recurso la dirección de Cobach 19, no les dieron recibos de nada. En el mes de noviembre se le dió dinero en efectivo a la directora Reyna Leticia Ramirez Acosta para pagar unos gastos que dirección solventó y se les tenía que reintegrar el mismo.

"En días pasados se nos convocó a una reunión a la cual acudimos el Comité conformado por el presidente, vicepresidente., segundo vocal, tercer vocal y tesorero, a lo que la directora se dirigió con nosotros para manifestar su enojo por no apoyar en la semana de la muestra deportiva, por lo que le respondí que no fui notificada en tiempo y forma, a lo cual ella argumentó que se tenían que realizar unos pagos a proveedores y que eran alrededor de 40 mil pesos y diciendo que si se le apoyaría o ella pasaba con el coordinador, por lo que mi compañero Ricardo Corazón de León Paredes con su cargo de vicepresidente, le hizo saber que como directora no podía manejar ningún recurso financiero de acuerdo al reglamento de Sociedad de Padres de Familia y disponer del recurso, cuando se tienen otras necesidades urgentes tales como baños insalubres y colapsados, domo de comedor de alumnos, salones con grafitis, falta de alumbrado".

En días pasados, se tuvo la posada de los alumnos del turno vespertino, por lo que se les hizo una revisión al entrar a los estudiantes y al revisarles se encontró a un estudiante con una botella de licor en una piñata y a una estudiante con un envoltorio con olor a hierba (marihuana) de un aproximado de 200mg. Los cuales pasaron a dirección, y finalmente el coordinador del plantel de apellido Almaguer no les dió información sobre lo sucedido.

En el lugar se apersonaron, Laura Guadalupe Ponce Ramírez, titular de la Unidad Jurídica de Colegio de Bachilleres, y Luis Manuel Almaguer Ochoa, coordinador, del Colegio de Bachilleres, con la finalidad de llevar a cabo una reunión al interior del plantel, donde dialogaron con Karla González Abundis, subdirectora del plantel 19, los padres de familia Erika Griselda Ramírez Mendoza, Rocío Alma Santana Grimaldo, Karla Alejandra Rodríguez Almanza, María Guadalupe Becerra Rodríguez y Margarita Rivera González. Donde se dieron a conocer las diversas inconformidades, acordando que la actual directora será comisionada a la Dirección General, y la Dirección del Plantel quedará a cargo de los subdirectores, tanto matutino como vespertino, siendo Karla González Abundis del turno matutino y el Felipe Solórzano Flores, en el turno vespertino, los encargados por el momento.

Los quejosos se retiron del lugar, permitiendo el acceso a los alumnos y maestros y pudieron iniciar con normalidad sus clases, aunque por unas horas no entraron.