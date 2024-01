Impulsan campaña para prevenir consumo de drogas en escuelas potosinas

Después de que se detectó que a las afueras de diversas instituciones educativas de San Luis Potosí, se venden dulces con droga, el Secretario de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, argumentó que este tipo de situaciones se combate desde el fenómeno de la prevención.

"En el sector educativo sabemos que son tiempos muy complicados, que se ha extendido demasiado este tipo de actividad ilícita, sin embargo hemos desarrollado estratégicamente algunos protocolos que se están llevando a cabo y que están funcionando por parte del sector educativo, donde se han sumado diversas dependencias gubernamentales, precisamente para fortalecer e incluso para tener el apoyo con campañas preventivas".

El funcionario estatal, argumentó que actualmente cuentan con un protocolo de seguridad denominada "Si te drogas te dañas" y es parte de las estrategias que promueve el gobierno de la república mexicana en las entidades del país, donde facilitaron más de 200 mil folletos, que especifican cada una de las drogas que actualmente están en el mercado y explican las consecuencias de su utilización".

Asimismo, sostuvo que se informa sobre cuáles son los sectores dirigidos, como el de los padres de familia, quienes también tienen relación con este tema, porque hoy se comenta en los medios de comunicación que los estupefacientes se venden afuera de los centros escolares de la entidad "disfrazados en algunos alimentos, dulces o refrescos que consumen los niños al salir de clase, obviamente ahí necesitamos el apoyo de los padres de familia, de las autoridades municipales que son las que les toca la parte preventiva y nosotros dando la información a través de diversos protocolos y campañas constantes que tenemos".

Adicional de esta estrategia del Gobierno Federal el estado de San Luis Potosí actualmente tiene vigente la aplicación de otra estrategia "nosotros estamos llevando a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud otra campaña a nivel Estado que se llama Cuidarse está Cool y esta campaña igual es preventiva, pero al mismo tiempo hay brigadas que asisten a las instituciones para dar conferencias y enseñar físicamente cada una de las sustancias y que se conozcan sobre todo las consecuencias del consumo de las mismas".

También se fomenta la presencia de equipos psicológicos que atienden el estado anímico de algunos jóvenes que buscan probar las sustancias para escapar de su realidad.

Al igual, el titular de la SEGE, informó están a punto de anunciar una nueva campaña preventiva donde estarán participando una fuerte cantidad de dependencias porque detectan que hay una gran cantidad de jóvenes de secundaria y de bachillerato que tienen interés en sustancias ilícitas, incluso no se descarta que ya tengan alguna adicción.

"Les vamos a dar un tratamiento a través de diversas instituciones por determinado tiempo para poderlos atender y que salgan a tiempo de esta enfermedad. Hay suficientes protocolos que en todas las escuelas se llevan a cabo, como el de Seguridad en tu Escuela, Operación Mochila, que hoy se le llama Revisión de Materiales de Útiles Escolares, y esto se maneja de manera obligatoria desde preescolar hasta preparatoria, dos veces por mes y nosotros tenemos evidencia de que se está llevando a cabo. De esta manera invitamos a los padres de familia de que hagan la revisión de las mochilas de sus hijos para saber lo que llevan, porque en muchas ocasiones, hemos encontrado medicamentos que tal vez consuman por cuestiones de alguna enfermedad, pero no necesitan llevar el frasco, porque de ahí es donde se han detonado estos retos virales, considerando que no nada más llevan el medicamento necesario para la jornada en la que van a estar en la escuela, sino que llevan el frasco y de ahí se han derivado este tipo de situaciones. Hoy se ha controlado, pedimos a los padres de familia que lleven receta que solamente lleven el medicamento limitado, al tiempo que van a estar en la institución y acciones como esta que nos han ayudado a que tengamos esa prevención al interior de los centros escolares y desde luego, no vamos a permitir que agente ajena meta sustancias en las instituciones y en el caso de lo que suceda externamente, pedimos el apoyo de padres de familia y de autoridades locales".

Hasta el momento, la dependencia que dirige no ha detectado situaciones de riesgo al interior de las más de 8 mil instituciones educativas que hay en la entidad potosina, aunque recordó que el año pasado en un centro escolar que pertenece al Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, unos jóvenes se llevaron unos brownies a manera de juego de juego o de broma que contenían una sustancia que fue consumida por alumnos que se sintieron mal, se intoxicaron se les atendió, no se les expulsó por la vulnerabilidad en que pudieran ponerlos porque no están estudiando o trabajando, pero se mantuvieron estrategias de trabajo para que puedan librar este tipo de momentos adversos como el consumo de drogas.