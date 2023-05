Padre de familia pide a CEEAV que cumpla con asesoría jurídica

La pequeña murió y hasta ahora el presunto responsable sigue libre

El señor Hilario Hernández Martínez, perteneciente a una comunidad náhuatl del municipio de Tamasopo, se manifestó a las afueras se la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, CEEAV, para denunciar que el abogado que le dispusieron para atender el caso que rodea la muerte de su hija, no le está dando la asesoría asignada por esta instancia.

Si hija María Fernanda, una niña de tan sólo nueve años perdió la vida la mañana del domingo 26 de diciembre del año 2021, luego de ser atropellada por una camioneta mientras se encontraba junto a su familia en la orilla de una carretera, esto a causa de una falla mecánica de la unidad, por lo que fue trasladada a un hospital, pero murió antes de llegar.

El percance sucedió aproximadamente a altura del kilómetro 48 de la carretera libre Valles-Rioverde, a inmediaciones de El Serranito.

"El accidente fue un 26 de diciembre de 2021 y hasta la fecha no se me ha hecho justicia, no se ha hecho nada, por ello pase aquí a la Unidad de Atención a Víctimas en dónde me asignaron un abogado, un asesor jurídico para que me ayude este en este caso y pues hasta ahorita, no me han ayudado en nada, ni asesorías ni acompañamiento" dijo.

En este sentido, el señor Hilario señaló que la muerte de su hija se dio, tras la imprudencias de un conductor que viajaba presuntamente a exceso de velocidad mientras ellos, se encontraban a la orilla de la carretera, atendiendo una avería automotriz del coche en el que viajaban, momento en el cual se dió el atropellamiento de su hija.

"Incluso se detuvo al responsable pero nada se hizo al respecto, pues queremos que la persona que cometió esto pague. Hasta ahora no hay justicia para mi hija, por eso he visitado diversas instancias, he ido también a la Fiscalía General del Estado y ahora a la Comisión Ejecutiva, quienes no me han ayudado jurídicamente ".

Señaló además que a pesar de haber pasado ya casi dos años de este hecho, no se han realizado audiencias por este caso, lo que ha impedido que la persona presuntamente responsable siga libre, sin enfrentar aún cargos por este accidente.

"Pues yo solo pido que se aplique la justicia , que se le haga justicia ,que no quede en la impunidad la muerte de mi pequeña hija".

Actualmente este caso, según lo referido por el señor Hilario, sigue siendo atraído por el Ministerio Público de Ciudad Valles dentro de la subprocuraduría de este municipio, sin que sea remitido a otras dependencias de justicia.

"Sabemos que la carpeta de investigación está en Ciudad Valles y hay responsables de ese día cuando sucedieron los hechos, y lo dejaron ibre, por eso acudo a la instancia de Atención a Víctimas, pero más me dicen que van hablar por teléfono y me traen vuelta y vuelta, para ver si me.dan un asesor jurídico ".

Por último el señor Hilario apuntó que espera que tanto la autoridades de la CEEAV y la FGE se posicionen al respecto, y le apoyen con su petición, para poder dar solución y justicia a la muerte de su pequeña María Guadalupe.