Trabajadora gana demanda contra Sindicato de la UASLP

Por primera vez en el estado, se ejecuta una sentencia en contra de un sindicato, así lo señaló Juana Nohemí González Ochoa, quien realizó una demanda contra el Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, luego de ser revocada -sin aviso alguno-, de su cargo como Secretaria de Actas de Acuerdo.

Los hechos, según lo relatado por González Ochoa, devienen de esta segregación sindical y desplazamiento, y de un conjunto de violencias laborales y de género que padeció por parte de Gerardo de Jesús Ribera Muller, secretario general de este sindicato.

En rueda de prensa apuntó que su remoción se llevó a cabo de manera inesperada, sin explicación alguna, descubriendo que era un hecho meramente personal dentro del sindicato, y no un hecho consensuado y avalado por su patrón.

"Cuando vi que el patrón la universidad no estaba participando y que él no me estaba quitando mi licencias sindical, entonces me di cuenta que pues era algo meramente sindical, se pidió que se me dieran derecho de réplica y no obtuvimos absolutamente nada"

Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Luego de estos hechos González Ochoa se enfrentó a una campaña de desprestigio, que avanzó y escaló a los diferentes contextos de su vida diaria, por lo que decidió interponer una demanda en materia de lo laboral y por ser objeto de actos de violencia de género.

"Durante un año y medio recibí muchas agresiones, una campaña muy fuerte de parte de páginas anónimas de las redes, pero con información interna del sindicato en el mes de mayo del año pasado presento una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer por estas agresiones en mi contra e incluso recibí medidas de protección", dijo.

Tras el paso de los meses, la semana pasada González Ochoa fue avisada de que está denuncia tuvo una resolución a a su favor, en dónde el Tribunal Colegiado obliga al Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a reincorporarla a su cargo.

"Es una sentencia a favor mío y solicitando la reincorporación a mi cargo de Secretaria de agencias y acuerdos, también se señala que el Señor (Secretario General) no tiene la facultad para revocar una licencia, sino que esas licencias sindicales pues pertenecen y son facultad exclusiva de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De hecho en la demanda, pues se absuelve a la universidad porque se comprueba que no fue partícipe y todo este tiempo he seguido con mi salario, mis prestaciones y todo, porque sigue vigente, se demostró que sigue vigente esa licencia sindical sin embargo, no me permiten desempeñar el cargo".

Por último, González Ochoa señaló que esta sentencia está avalada por un tribunal de justicia, por tanto, espera sea reinstalada a su cargo luego de los procedimientos jurídicos que conlleva este proceso y espera que el Secretario General de este sindicato no desestime lo que demanda esta sentencia.

"Está aquí la resolución y está en el tribunal judicial laboral también, demanda que fue contra el titular del Sindicato administrativo quien ejecutó esto, de separarme de mis funciones, estamos esperando el tiempo que dio el tribunal para que se ejecute, por qué esto no fue por una designación", finalizó