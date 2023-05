CEEAV se capacita para robustecer atención a Víctimas

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) participó como institución sede de la Segunda Edición del Programa “Diciendo nos” implementado por Sentit Nobis SC, el cual consiste en la transferencia de capacidades para la implementación de procesos restaurativos para víctimas.

Este evento fue organizado por el Programa Justice Access for Victims and the Acussed (JAVA), de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/México), dentro del cual esta Comisión Ejecutiva ha sido destacada como un caso de éxito e innovación a nivel nacional, al implementar procesos restaurativos como parte del fortalecimiento en sus procesos y calidad de atención a las y los usuarios.

El programa consta de realizar intervención, capacitación y gestión de conflictos, que crean y suman esfuerzos que contribuyen al bien común, detonando la conciencia y las potencialidades para fomentar el diálogo y la co-construcción de una cultura de paz.

"Diciendo nos" se lleva a cabo en en el marco de la ética, la congruencia, la responsabilidad, la inclusión, la honestidad y el respeto.

En este sentido, CEEAV informó que se le capacitó en prácticas restaurativas, para la mediación de conflictos, implementar trabajos para sanear y reconstruir las circunstancias de vida de las víctimas, y se les otorgó herramientas para la exploración de nuevas formas de prevenir, gestionar y transformar los conflictos.