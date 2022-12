Ocurrencia riesgosa, aumentar salarios mínimos; podría haber despidos: Ramírez Konishi

La decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) de incrementar un 20 por ciento al salario mínimo en Enero de 2023, podría generar la pérdida de empleos en empresas que no tengan la capacidad de cubrir ese gasto y, entonces, en lugar de que la clase trabajadora tenga más ingresos, podría quedarse sin nada.

El diputado del sector obrero Héctor Mauricio Ramírez Konishi afirmó que, además, la medida tiene un evidente interés pre electoral lo que es aun peor, ya que no pueden estarse tomando medidas transitorias que alteran el sistema económico y en lugar de traer beneficios, terminan siendo todo lo contrario.

“Al no tener un estudio previo, un acuerdo con los empresarios, lo que puede ocurrir es que empiecen los despidos y entonces, podría haber una situación negativa para el trabajador que se pone contento con un aumento pero está en riesgo serio su empleo y al final, podría quedarse sin nada”.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) anunció el incremento salarial para beneficiar a 6.4 millones de trabajadores; los mínimos generales pasarán de 172.87 a 207.44 pesos diarios; en la zona de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 260.34 a 312.41 pesos diarios.

El diputado Ramírez Konishi manifestó que “debemos reconocer que las intenciones son buenas pero están mal planeadas; los trabajadores estarán felices pero el incremento no puede darse sin un estudio previo, para saber si las empresas están en condiciones de pagar esos recursos”.

“Esto es para que no se convierta la situación de que un trabajador espera más dinero pero se quede sin dinero, porque no tendría trabajo; laminflación se estima en un 8.5 por ciento y de eso debería ser el aumento al menos, pero irse al 20 por ciento de golpe es grave y se ponen en riesgo las inversiones y las fuentes de empleo”.

Aclaró que “no es ir en contra de los trabajadores, al contrario, se trata de asegurar que haya empleo y que una empresa no señale que no puede pagar los insumos y que no puede recuperar rápido el dinero para pagar más; definitivamente es un oportunismo en tiempo pre electorales”.