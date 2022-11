Obras carreteras beneficiarán la región Huasteca: Gallardo Cardona

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, anunció que en breve volverá a la región Huasteca, con la finalidad de iniciar más obras carreteras y poner en operación otras más, como la inauguración de bulevar Adolfo López Mateos (Camino al Ingenio) cuya inversión supera los 48 millones de pesos, además de la carretera Valles-El Naranjo donde se ejecutan más de 200 millones de pesos en beneficio de miles de familias.

El Mandatario potosino criticó que, en 14 años, las “herencias malditas” no hayan emprendido proyectos carreteros en esta zona de la entidad, “teníamos una Huasteca olvidada, 14 años sin pavimentar una carretera, no sé a qué iban los gobernadores, nunca iban a la Huasteca y no conocían las carreteras destrozadas”.

Detalló que en los próximos días inaugurará la obra del bulevar Adolfo López Mateos, conocido como camino al Ingenio, en Ciudad Valles, donde el Gobierno del cambio destinó más de 48 millones de pesos, para una vialidad de primer nivel con iluminación que dará un tránsito seguro a las y los automovilistas y forma parte de la nueva infraestructura para la transformación del Estado.

Además, Gallardo Cardona adelantó que, en breve, también se entregará al servicio de las y los potosinos la carretera Ciudad Valles-El Naranjo, donde se invierten 200 millones de pesos en más de 100 kilómetros, pero que detonará el turismo y será un trampolín para el crecimiento económico de la zona Huasteca.

Finalmente, refirió que estas obras, se suman a la importante cartera de infraestructura que se tiene en todas las regiones del Estado, y que ayudarán al presupuesto federal de tres mil 200 millones de pesos, que ya están etiquetados, para el término de la moderna autopista Ciudad Valles-Tamazunchale, cuyo avance se refleja hasta el kilómetro 15, pero que ya se notan los trabajos para entregar los 80 kilómetros para diciembre del próximo año.