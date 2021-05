Obligan a alumnos de Estomatología de la UASLP acudir a clínica y clases presenciales

Estudiantes a la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Uaslp) denuncian que son obligados a acudir a clases de manera presencial pero de forma clandestina.

A través de las redes sociales han circulado una serie de mensajes telefónicos donde se observa que los alumnos son incitados a regresar a las aulas ya que de lo contrario reprobarán el semestre. Aunque por la pandemia la máxima casa de estudios aún no ha señalado que retomarán las actividades de manera oficial.

A los alumnos se les indica que deben llegar a la institución sin uniforme y los obligan a que se lo pongan adentro, lo anterior con la intención de no hacerse notar, de lo contrario podrían reprobar.

Los mensajes que circulan en correos y redes sociales refieren "a los alumnos, los obligan a asistir a sus clínicas, esto de manera clandestina pues se les pide a los alumnos no vayan de uniforme y se cambien dentro de la facultad pues dicen aún no está permitido ir".

Se les amenaza con bajar su calificación si no asisten, y les dicen "si no les gusta no vayan, es su calificación".

Otra de las denuncias que se refieren es que están acudiendo a la clínica de la Facultad de Estomatología sin la protección debida contra el coronavirus y cuando piden ser vacunados no se les facilitan papeles o algún documento para que puedan ser inoculados aún y cuándo son expuestos a atender a pacientes, además de que no se les da ni cubrebocas, ni careta, ni ninguna medida de prevención.

Como se trata de clínicas donde realizan sus prácticas médicas, se les pide que lleven a su familia a ser pacientes no importando que también estos se puedan contagiar.