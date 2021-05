Se declara lista UT para el regreso a clases

Con la vacunación contra el Covid-19 a los profesores se está cada vez más cerca del regreso a clases o por lo menos, empezar con algunas actividades o prácticas para los estudiantes, consideró la rectora de la Universidad Tecnológica (UT), Leonor Rivera Perez.

“Definitivamente es un paso adelante, pero hace falta que el estado esté en semáforo epidemiológico en color verde, algo que las autoridades de salud nos lo han hecho saber cada vez, pero es un avance el que todo el personal que trabaja en las escuelas, pueda estar vacunado”.

Añadió que la institución a su cargo está lista, incluso, con los protocolos sanitarios para el cuidado de los universitarios y el personal que labora en la misma, desde los filtros de ingreso con el llenado previo de un cuestionario para que informen si han tenido contacto con alguna persona infectada de coronavirus, además se toma la temperatura corporal, la sana distancia en cualquier sitio de la universidad.

Al mismo tiempo dio que han provisto de gel antibacterial en cada parte de las instalaciones donde hay presencia de estudiantes y las oficinas administrativas, “ahorita no hay estudiantes, no viene nadie, pero sí los tenemos organizado todo sobre cómo sería cuando acudan, para que en el corto plazo se pueda dar esa posibilidad”, puntualizó.

Personal de la UT recibió valoración médica antes de aplicarse la vacuna anti Covid-19

A todo el personal educativo con enfermedades crónico degenerativas se les otorgó una atención especial previo a la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, una breve revisión médica, repaso de los medicamentos que toman para su enfermedad, chequeo de signos vitales, en la Universidad Tecnológica (UT).

Continuando con la aplicación de la vacuna en orden alfabético, tomando en cuenta la primera letra del primer apellido, este miércoles continuó la inmunización a docentes, personal administrativo y de apoyo de escuelas públicas y privadas de la zona metropolitana en la universidad que se ubica en la comunidad Rancho Nuevo.

“Muy bien, excelente, llegamos a las 07:45 de la mañana, se nos hizo muy agradable hasta el clima de la mañana, fuimos atendidos muy atentamente”, compartió a su salida del plantel, con la vacuna aplicada, la profesora Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 131, Lolinda Hernández Mata.

Profesores del CBTis 131 / Paula Montero

Acompañada de otros tres profesores de la misma institución, dijo que recibió, tanto ella como otro colega, una atención especializada, “nos atendió un médico primero, nos preguntó que cuál era nuestro problema de salud, y le contesté que diabetes, me checó la oxigenación, también me preguntó el tipo de medicamento que tomo diario, y cómo me sentía en ese momento de salud”, apuntó.

Luego de la valoración médica, la profesora pasó a otra área de registro donde se revisó su documentación solicitada para acceder al biológico, “y enseguida me pasaron a vacunación, rapidísimo, no hay que ser filas adentro”, aseguró.

“Mis otros dos compañeros no se les atendió como a nosotros, pero tampoco se les hizo esperar, nos encontramos en la fila, realmente fue un proceso muy rápido, y fue una inyección que no duele”, comentó.

Docente desde hace 30 años, opinó que este es un paso más para el regreso a clases, “yo ya quiero regresar a las clases”, opinó la maestra, sonriendo.

Por su parte, el señor Armando Flores Pérez, tiene 26 años laborando en el área de seguridad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y acudió a recibir su vacuna, como parte del personal que labora en el sector educativo.

“Me fue bien, no sentí dolor, todo normal, a pesar de que soy diabético e hipertenso, llegué aproximadamente a las 07:30 de la mañana, muy buena organización, no hay que esperar a recibir la dosis”, compartió.

Sobre su trabajo diario, dijo que aunque no está yendo todo el personal a trabajar, tampoco estudiantes, al menos en el área que le toca atender, “tenemos todo organizado, áreas limpias, aplicación de gel antibacterial”, situación que ya es parte de la normalidad.