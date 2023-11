O cercan y limpian los lotes baldíos o se les aplicarán multas a los dueños

Los dueños de los lotes baldíos y edificios en estado de abandono, tendrán que mantenerlos debidamente cercados o cerrados, según aplique, para evitar afectaciones a la seguridad pública, bajo pena de multa.

El diputado José Antonio Lorca Valle impulsa una iniciativa que propone reformar el artículo 471 de la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado, con ese objetivo.

Lotes y edificaciones en estado de abandono, como en la avenida Venustiano Carranza de la Capital del estado, traen afectaciones como la acumulación de basura, escombro y fauna nociva, que dañan la salud pública.

Sin embargo, muchos otros predios que no tienen una ubicación de alta afluencia y que por ello no son tan conocidos, se producen hechos y dinámicas que no solo afectan el aseo y por consiguiente la salud, sino también la seguridad pública, la movilidad de peatones e incluso las actividades económicas de las zonas cercanas.

Por lo que se pretende reformar el artículo 471 de la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado, de manera que los lotes baldíos y edificaciones tienen que estar cerrados y/o cercados adecuadamente según aplique, es decir dependiendo si son lotes baldíos o edificaciones vacías, a fin de impedir que originen riesgos a la seguridad y salud pública.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posteriormente ser enviada al Pleno del Poder Legislativo para su discusión y en su caso ser votada.