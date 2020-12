Nuestro proyecto es garantía de unidad: Marco Gama

El precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado, Marco Gama Basarte afirmó ante medios de comunicación que no declinará en su intención de ser el candidato del PAN a la gubernatura del estado y convocó a Xavier Nava y Octavio Pedroza a sumarse a su proyecto.

“Nosotros no vamos a declinar, porque este proyecto no es una aventura, ni se sostiene artificialmente por el apoyo de ninguna cúpula. Este proyecto ganador esta pensado para seguir hasta el final, porque representa la esperanza de miles de compañeros que quieren un candidato que sea panista convicción y no de ocasión y que pueda llevar al gobierno los principios de Acción Nacional”, señaló.

Dijo que la respuesta que ha encontrado de la militancia hacia su persona y propuesta es contundente, “no tenemos ninguna duda de que vamos a obtener el triunfo y como una muestra de total apertura y unidad, yo invito a mis compañeros precandidatos Xavier Nava y Octavio Pedroza a que se sumen a este proyecto ganador para consolidar una candidatura de unidad”, indicó.

Señaló que en caso de que sus compañeros precandidatos quieran seguir enfrascadas en una guerra de odio que solo beneficia a sus adversarios, “quiero pedir a los seguidores de esos dos proyectos a quienes se que les preocupa la fractura interna, que no tengan dudas de que nosotros no vamos a excluir a nadie y que en este proyecto todos tienen cabida”, precisó.

Marco Gama fue claro al asegurar que su proyecto es el más fuerte, “el más congruente, el más panista y, por tanto, el único que garantiza que el PAN saldrá unido ante los fantasmas de divisionismo que hemos visto merodear en los últimos días”, enfatizó.

Sobre los graves señalamientos que en los últimos días han estado cruzado Nava y Pedroza, Marco Gama sostuvo que él está dedicado de tiempo completo a conquistar el voto de la militancia, no tengo tiempo que perder ni motivos para generar más divisiones “porque lo que siempre nos piden en todos nuestros recorridos es que los panistas ya están cansados de pleitos internos y descalificaciones, por eso es urgente un proyecto que garantice unidad y fortalezca al PAN, y sólo nosotros podemos lograrlo”, finalizó.