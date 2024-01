Nómina de la UASLP se pagará el día 15, asegura el rector

A pesar de que por mucho tiempo se ha mantenido en el estira y afloje de la distribución de recursos entre el Gobierno del Estado y la administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, que incluye la falta de liquidez para que este viernes 12 de enero se depositaran las nóminas de miles de trabajadores de la institución, no hay rompimiento y se afirma que hay buena relación.

El rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Zermeño Guerra, explicó de viva voz, lo que ayer notificó a través de un comunicado oficial, donde argumentaba que les era imposible depositar la quincena el viernes 12 de enero debido a que no habían obtenido un préstamo por parte de la administración estatal.

"En esta ocasión, nosotros hicimos una petición al ejecutivo a finales de octubre del año del pasado, para que nos prestara dinero para cumplir con el compromiso de las quincenas de enero porque siempre el dinero federal llega muy tarde, hasta después de que se firma un convenio con el gobierno del Estado, la Universidad no tiene autoridad en ese convenio, eso pasa tradicionalmente y se batalla para pagar las dos primeras quincenas del año. Todavía hasta este momento no ha sido depositado pero ya fue otorgado, mientras el dinero no esté en la cuenta no lo podemos dispersar".

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

Argumenta que hasta que el dinero esté en las arcas de la institución educativa superior se podrá pagar y se prevé que sea este próximo lunes 15 de enero "puede que se haya incomodado algún trabajador que está acostumbrado a recibir su quincena días antes, pero son cosas que suceden, nos dijeron que este viernes iban a apoyarnos y esperemos que el próximo lunes podamos cumplir con el Contrato Colectivo de Trabajo".

El jerarca de la comuna Universitaria sostuvo que la institución no puede recurrir a ninguna solicitud de crédito, por eso tiene que recurrir a su aval que es el gobierno del estado de San Luis Potosí, "en otros años el gobierno Estatal recurre a un crédito quirografario a una institución bancaria nos lo transfiere a nosotros y cuando el recurso Federal llega en febrero normalmente nosotros pagamos ese crédito y los intereses que pudiesen haber sido generados por el crédito quirografario".

Confía en la administración estatal, y aseguró que el pago de la nómina de los trabajadores universitarios se realizará el lunes 15 de enero como se indica en el contrato colectivo de trabajo que debe ser los días 15 y 30 de cada mes.