No se debe escatimar en el presupuesto para la educación

Ante la presunta escasez de recursos para operar que está sufriendo la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), recomienda el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, que no se debe escatimar en presupuesto para la educación superior.

Se encuentra de visita en San Luis Potosí para participar en la celebración por el Centenario de la autonomía de la UASLP, y señaló que se trata de un momento en que se ha ido consolidando la libertad de cátedra y pensamiento. "Se ha venido fortalecido y es una autonomía a la que todos tenemos que defender, colaborar, de alguna forma para consolidarla, acrecentarla y ejercerla en la cotidianidad".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Respecto a la deuda que mantiene el Gobierno del Estado con la máxima casa de estudios, expresó que no se deben escatimar recursos para la educación superior "no solamente por la obligación que se planteó como tal, por los compromisos que se prestablecieron, sino porque va en deterioro del desarrollo de la región, del estado, de la nación, en general y, comparto la indignación de que no tengan suficientes recursos".

También se refirió al plagio de algunas tesis, mismo que se evidenció a nivel nacional en los últimos días, pidió esperar el dictamen de la Facultad de Estudios campus Aragón, donde se va a estudiar el hurto de la tesis y se determinarán las sanciones correspondientes. En específico se investigará a la asesora Marta Rodríguez, quién revisó la tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Asimismo, refirió estar consciente que podrían podría haber más casos de este tipo y por eso se sigue indagando lo sucedido.