No más sangrado de rodillas, pide la iglesia a feligreses guadalupanos en SLP

La Virgen de Guadalupe no quiere que sus hijos expongan su salud de esa forma, Ella quiere todo bien para nosotros, no quiere ver os sufrir ni sangrar de las rodillas, afirmó Mons. Cavazos Arizpe

El Arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arizpe, exhorta a cambiar sus mandas, a los fieles penitentes Guadalupanos que ofrecieron a la Virgen el duro sacrificio de ir de rodillas por toda la Calzada de Guadalupe hasta llegar a la Basílica-Santuatio de Nuestra Señora de Guadalupe.

Indicó que mismo Dios nos dice: "Misericordia quiero y no sacrificios".

Por eso los exhortó con suma caridad cristiana a cambiar su manda, esa exhortación ya la ha hecho la Iglesia, y yo también se los propongo, pidiéndoles de todo corazón que cambien su manda por ir a visitar a algún ancianito enfermo y olvidado, a visitar a alguna perdina que vive sola y abandonada hasta de su propia familia. Porque hay muchos casos de personas en estás tristes circunstancias.

"Considero que a la Virgen Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe no le gusta ver sufrir a sus hijos pues Ella es todo amor y toda ternura, y quiere lo mejor para nosotros. No quiere que sus hijos sufran y arriesguen su vida, su bienestar y su salud".

"Hay muchas obras de caridad que pueden hacer, como visitar enfermos en los hospitales, visitar a los solos y olvidados, llevar una defensa a una familia pobre, preparar algo de comer a alguien que está inválido y no tiene que comer, o bien, pueden ser voluntarios en Cáritas, ayudar en su Parroquia en algún apostolado en la Iglesia, etc. Hay mucho qué hacer y en dónde colaborar ".

"Ojalá puedan atender este llamado que les hacemos con mucho amor, caridad y prudencia, para que no se arriesguen su salud, pues eso no quiere nuestra Madre Santísima, pues muchos llegan desmayados, a rastras, y eso no quiere la hermosa siempre Virgen María, pues quiere todo bien para nosotros sus hijos".

Dijo el máximo líder espiritual de los potosinos.