No hay condones, lubricantes ni pruebas del VIH: activista

En los 5 años de este sexenio, las instituciones de Salud Pública no han mantenido la estrategia de promocionar medidas preventivas para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, por eso ya no entregan ni condones ni lubricantes a la derechohabiencia.

Jesús Paul Ibarra Collazo, director general de la Red Diversificadores Sociales, señaló que este fenómeno es preocupante "eso sí quiero ser muy crítico con esto el gobierno ha dejado de hacer acciones en los últimos años respecto al tema de prevención y de sensibilización, con el cambio de Gobierno Federal hace 5 años dejó de haber programas, capacitaciones, dejó de haber muchas cosas que hoy en día se ven traducidas en el incremento en casos de personas afectadas con el virus del VIH Sida a nivel nacional no solamente San Luis Potosí".

Jesús Paul Ibarra Collazo, director general de la Red Diversificadores Sociales / Ricardo Solache | El Sol de San Luis

Hace 5 años era fácil adquirir un condón o un lubricante que se necesitan para la prevención de la vida diaria y hoy en día hay escasez de estos insumos en las instituciones de salud pública, que también está relacionado con las compras consolidadas pero adicionalmente ya no se cumple con esta política de salud sanitaria gratuita "hoy en día es muy complicado que te den un condón o una caja, pero es más complicado que no hay políticas públicas para prevenir el VIH y otras enfermedades".

En otras administraciones federales también se les entregaba a las personas lubricantes para que el preservativo tuviera una mayor durabilidad y se entregaba en las instituciones sanitarias "ahorita no hay en mi clínica Yo no puedo ir y decir, dame un lubricante, y hay otras cosas como dedales o guantes que antes se daban, que eran aspectos de prevención de la salud sexual y ya no se dan porque no hay un programa como tal, que atienda esta necesidad".

Para el director general de la red de Diversificadores Sociales, esta situación es preocupante porque este tipo de mecanismos lo requieren los jóvenes y los trabajadores sexuales, "con el cambio de gobierno se maniató a las instituciones sanitarias, sobre todo en temas financieros, pero también en las políticas en las que éramos especialistas. Antes existían redes que atendían las políticas sanitarias pero ahora tampoco están debido a que la pandemia las disminuyó".

Otra incidencia que han observado es que tampoco hay pruebas para detectar el VIH, en épocas anteriores era fácil poderlas obtener pero ahora se tienen que realizar diversos protocolos para poder acceder a ellas, cuando las hay.

El hecho de que el Gobierno Federal se haya deslindado de las políticas de salud sexual para los mexicanos ha dejado una mala imagen del país frente a otras naciones "teníamos una meta para el 2020 de que tuviéramos cero casos de VIH y al contrario, después del 2018 de que eliminan a destajo estas políticas públicas de este tema hubo un incremento en los casos, no hay un órgano especializado, y a nivel internacional hay observaciones que a este gobierno no le interesan, donde se pide que haya políticas públicas particulares y se ha hecho caso".

En el tema de acción comunitaria México era un referente hace 5 años frente a otros países, pero nos encontramos en un franco descenso que se puede observar en las estadísticas de salud que refieren que los casos de VIH se incrementaron, así como los embarazos adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual.