Entregaron 2 mil 400 preservativos en Soledad

Soledad de Graciano Sánchez.- Más de 2 mil 400 preservativos se entregaron durante una jornada de concientización y sensibilización sobre los derechos de la comunidad LGBT en el municipio, que además incluyó conversatorios y pruebas de detección de VIH, en donde una personas resultó como posible reactivo, siendo canalizada al Sector Salud.

“Durante todo el mes de junio realizamos diferentes actividades en coordinación con la Red de Diversificadores Sociales en el marco de la celebración del Orgullo LGTBIQ”, informó el director del Instituto Municipal de la Juventud Zona Oriente en Soledad, Christian Irving Arista Cardona.

Detalló que se realizaron conversatorios con temáticas de la diversidad sexual, se entregaron condones y trípticos informativos en cuatro puntos, en las instalaciones de la Plaza Citadina, en donde se regaló 890 preservativos; en HEB avenida Los Pinos, 550; en Aurrera Oriente, alrededor de 700 y en la Plaza Principal poco más de 300.

“En la plaza no nos fue también, no encontramos a muchos jóvenes, la mayoría eran personas mayores y no los aceptaron, pero en lo general nos fue muy bien, tanto que el gerente de Plaza Citadina, se comunicó con nosotros para pedirnos que hicieron otra jornada...estamos planeando cómo la podemos llevar otra vez”, indicó.

Agregó que además se entregaron tarjetas-invitación para la detección de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) que ocasiona el SIDA, indicando el funcionario que 14 personas acudieron a las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud Zona Oriente, en la colonia San Antonio.

Se realizaron en total 14 pruebas rápidas de detección que tienen una efectividad del 99.9 por ciento, una de las cuales resultó como ‘posible reactivo’, por lo que fue canalizado al Sector Salud para una prueba de sangre confirmar el resultado.

Arista Cardona, señaló que estas actividades fueron para seguir visibilizando en el municipio a la comunidad LGBT, así como tener una vida sexual con responsabilidad.