No existe violencia electoral en SLP: Hernández Delgadillo

San Luis Potosí no vive una actual situación de riesgo latente por violencia, los hechos que se han presentado, particularmente el relacionado con un partido político, son problemas internos.

Para el titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, la entidad no presenta focos rojos rumbo a las elecciones de junio próximo.

El funcionario estatal refirió que “fuera de ese escenario, se presentó otro en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que ya está en el pleno conocimiento de la Fiscalía General del Estado y se están desahogando las pruebas correspondientes”.

Argumentó que no es una “terquedad”, es lo que yo he visto en medios de comunicación, dijo, “lo que se ha comentado, no sólo en la conferencia de prensa del presidente, donde sí hemos aparecido pero no con focos rojos, San Luis Potosí no tiene en este momento una situación de riesgo latente”, reiteró.

Tampoco existe un escenario de violencia electoral, lo anterior con base en la información con la que cuenta por su encargo, y en los casos confirmados pronto podrán deslindarse responsabilidades y abrir las carpetas de investigación necesarias para que se castigue a los responsables.

El encargado de la política interna en el estado negó que haya un foco rojo en violencia electoral, a pesar de los hechos que se han registrado en los últimos días y que se han sucedido más frecuentemente desde el arranque del proceso electoral.

Finalmente y en otro orden de ideas, acerca de la suspensión de servicios en el Hospital Central, Hernández Delgadillo aseguró que se trabaja en los cambios administrativos y de normatividad, luego de que este centro es ahora un hospital del INSABI, “esta situación modificó la forma de trabajo, pero las autoridades están enfocadas en darle solución lo más pronto posible”, soslayó.