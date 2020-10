No define si titular de la SEGE tiene aspiraciones a la gubernatura de SLP

El Secretario de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, Joel Ramírez Díaz, respondió ante los cuestionamientos de que buscaría la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a la gubernatura de San Luis Potosí, argumentando que no se descarta pero tampoco se encarta.

Puntualizó que en este momento se encuentra enfocado solamente a la educación del Estado, trabajo que le encomendó el gobernador potosino y estará en el encargo hasta que él mismo lo decida.

Local El INE atiende 180 citas diarias; ya reponen credenciales

“Yo estoy completamente dedicado al tema educativo, a la responsabilidad que me encomendó el gobernador y no he distraído mi tiempo en cosas diferentes, llegado el momento seguramente los partidos políticos tomaran sus decisiones y en ese momento sabremos los planes que tienen los partidos”.

Cabe añadir, que varias encuestas lo colocan como uno de los candidatos más fuertes del tricolor para contender en el 2021 por la gubernatura del Estado, partido al que pertenece el actual mandatario estatal Juan Manuel Carreras López.

Ante los insistentes cuestionamientos de la prensa si le gustaría contender en el 2021, apuntó “me gustaría cumplir muy bien con la función que tengo hasta el último momento que decida el gobernador. No me encargo ni me descarto, los partidos tomaran una determinación sobre sus candidatos y me gusta cumplir funciones”.

Leer más de El Sol de San Luis

Local Tribunal Electoral garantiza legalidad del proceso electoral

Local Servidores públicos que aspiren a una candidatura, deberán renunciar