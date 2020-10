"La justicia es pareja"; abogados reprueban la consulta

La justicia no debe ser utilizada con fines electorales o como un circo, sino que se debe aplicar conforme lo marca la Constitución Política, señaló Martín Vaca Huerta, vocero del foro de abogados potosinos.

El abogado recordó que de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, "la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, corresponde única y exclusivamente al ministerio público", por lo que reprobó que se pretenda someter a consulta pública, el enjuiciamiento a los ex presidentes del país, "(los abogados) sentimos que ese tipo de consultas solamente es un engaño a la sociedad para que gane adeptos un determinado partido político, nosotros como abogados estamos convencidos de que la vigencia del Estado de Derecho no puede estar a merced de intereses políticos".

Local Servidores públicos que aspiren a una candidatura, deberán renunciar

Apuntó que esto no significa que estén a favor de que haya impunidad en caso de que los ex presidentes hayan incurrido en un delito, "quien comete un delito, así sea el presidente o ex presidente, debe pagar por ello, en nuestro país, quien cometa un delito, sea quien sea, debe juzgársele, no importa el partido que pertenece, en consecuencia no debemos estar sujetos a una consulta pública para que se aplique la ley en nuestro país, la justicia debe ser pareja para todos".

Vaca Huerta también se refirió al caso de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada, indicó que habría que conocer de qué delitos se les acusa, para establecer si ya prescribió la acción penal, "cada delito prescribe en un tiempo distinto, es muy probable que ya haya prescrito, pero habría que conocer por qué delito se les va a acusar".

Mientras que en los casos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, señaló que en caso de que haya un delito qué perseguir, se puede recuperar algo de la afectación que se haya hecho al erario, pues recordó que al investigar un delito "lo principal que se debe perseguir es la responsabilidad penal y la reparación del daño".

Leer más de El Sol de San Luis

Local Ley Electoral de 2014 regirá comicios de 2021

Local Ministros de la SCJN se fueron por lo insulso, fácil y rápido: Martín Juárez