El INE atiende 180 citas diarias; ya reponen credenciales

Al arrancar en San Luis Potosí el proceso electoral 2020-2021 este pasado 30 de septiembre, ciudadanos se han dado cita en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, INE, para tramitar de nueva cuenta su credencial de elector, ya sea porque cumplen la mayoría de edad, por extravío u robo, o renovación por vigencia.

Fue en el mes de agosto que se reiniciaron los trámites para obtener este documento oficial, ya que debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid 19, se retrasaron los procesos de obtención de esta identificación.

Pero no fue hasta esta semana que las solicitudes de cita ante los módulos del INE se acrecentaron, así lo afirmó Luis Armando Aguirre González, Jefe de oficinas de Seguimiento y Análisis del Registro Federal de Electores de esta localidad.

“Hasta ahora debido a la pandemia atendemos previa cita programada, hoy se tiene una capacidad de 180 citas diarias (en cada módulo), que conforman personas que realizarán el trámite para obtener la identificación y quienes vienen a recogerla”.

“Actualmente tenemos una capacidad limitada por la pandemia, nos regimos conforme a los lineamientos sanitarios y de sana distancia. De igual modo con todas estas limitantes tratamos de hacer todo lo posible porque la ciudadanía sea atendida conforme a la demanda”.

“Atendemos en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes. Anteriormente el módulo de tramitación también abría los sábados, pero por la presencia del Covid 19, se redujeron los días de atención y se agregaron dos horas más entre semana, puesto que antes el turno era de 8 de la mañana a 6 de la tarde”, puntualizó José Armando.

TRAMITARLA, ¡ES MUY FÁCIL!

Los pasos para solicitar el trámite de la Credencial de Elector son muy sencillos, pues sólo basta con acudir a su página web para agendar un cita, en la cual le requerirán al solicitante tres documentos de identificación, de nacionalidad, comprobante de domicilio e identificación con fotografía.

Deben ser originales y sin enmendaduras o tachaduras. Posteriormente tendrá que acudir a las oficinas donde a través de una logística donde imperan los procesos sanitarios para evitar el contagio por Covid 19, llenarán un formato digital con datos, capturarán huellas dactilares y les tomarán una fotografía digital.

Proceso que realizó el joven Érik Aguilera de 23 años de edad, que en punto de las 8 horas del día ya se encontraba a las afueras de las oficinas de INE para tramitar su identificación.

Érik mencionó para El Sol de San Luis, que él agendar su cita al módulo fue muy fácil y nada complicado. “Saqué la cita en la página web del INE, llené el formulario, revisé qué papelería me solicitaban y después de una semana aquí estoy tramitándo. A pesar de que mi Credencial de Elector la perdí hace algunos meses, hasta ahora me atreví a sacar cita pues el semáforo de la pandemia bajó a naranja y me sentí más seguro”.

Así también lo fue para Emanuel Campos, quien por segunda ocasión fue a tramitar su identificación, debido a que hace mes y medio extravió su cartera. “Hasta ahora pude venir a realizar el trámite, porque el Covid-19 me impedía salir, e hice el proceso vía internet. En unos días me dieron la cita, fue muy fácil”.

Para las señoras Patricia Bautista de 40 años, y Silvia Carmona Sánchez de 52 años de edad, fue un proceso más lento debido a la pandemia. Ambas aseguraron tener meses sin su credencial de elector, e incluso haber sorteado difíciles trámites burocráticos en donde la falta de este documento oficial les era requerido de manera obligatoria.

“Para hacer trámites bancarios era muy difícil por la falta de este documento, y para hacer otros procesos burocráticos se batalló. La pandemia hizo más complejo la manera de poder venir a tramitar la Credencial de Elector. Afortunadamente gracias a orientación me pudieron sacar cita en la página web, para poder hacer el procedimiento requerido”.

“No tardé mucho, han sido rápidos y eficientes. Lamento no haberme dado el tiempo suficiente para sacar la cita con anterioridad pero por el Covid-19 una teme hasta de salir. Pero están muy bien organizados y cuidan de quienes venimos a tramitar la credencial”, afirmó Silvia.

Por último para recoger la Credencial de Elector, será necesario llevar el comprobante que otorgan al hacer el trámite. Ahí aparecerá la fecha a partir de la cuál se puede recoger. Se identificarán huellas dactilares y firma de recibido, y entregarán la credencial para votar.

